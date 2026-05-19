سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت مرغ در روزهای گذشته در سطح کشور و استان اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و جوجه‌ریزی‌های انجام شده، بازار این کالای اساسی طی دو هفته آینده به روال عادی خود بازمی‌گردد و هیچ‌گونه جای نگرانی برای تأمین نیاز هم‌استانی‌های عزیز وجود ندارد.

دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم، به تشریح دلایل چندگانه این موضوع پرداخت و افزود: قیمت تمام‌شده مرغ تابعی از عوامل متعددی از جمله قیمت جوجه یک‌روزه، نهاده‌های دامی، هزینه‌های حمل‌ونقل، مدیریت مرغداری، هزینه‌های کارگری، واکسیناسیون و هزینه‌های کشتار و بسته‌بندی است.

وی ادامه داد: علاوه بر هزینه‌های جاری تولید، پس از انتقال یارانه از حلقه اول به حلقه آخر، قیمت‌ها در بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد که این موضوع نیز در نوسانات دخیل است.

کریمی به تأثیر عوامل خارجی نیز اشاره کرد و گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی چه با واسطه و چه بی‌واسطه، باعث افزایش قیمت برخی نهاده‌ها و اقلام زنجیره تولید مرغ شده است و این موضوع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ اثر گذاشته است.

توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت؛ ذخایر بیش از نیاز استان است

مدیر ارشد بخش کشاورزی استان در ادامه با تأکید بر وجود ذخایر کافی مرغ منجمد در استان و اجرای سیاست‌های مستمر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با توجه به وجود مرغ منجمد در انبارهای ذخایر استانی، هرگونه نیاز هم‌استانی‌های عزیز به‌صورت کامل قابل تأمین خواهد بود؛ چرا که ذخایر مرغ استان در حال حاضر بسیار بیشتر از نیاز مردم است.

وی با یادآوری قیمت‌های مصوب دولتی اعلام کرد: مجدداً یادآوری و تأکید می‌شود که هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین و توزیع مرغ منجمد وجود ندارد و این محصول با قیمت مصوب کیلویی ۲۵۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده در بازار عرضه می‌شود تا تعادل برقرار گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان ضمن اطمینان‌بخشی مجدد مبنی بر اینکه جوجه‌ریزی‌ها طبق برنامه در حال انجام است، از فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان درخواست کرد: فرمانداران محترم با احصا و اخذ نیاز شهرستان خود، از طریق هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، نسبت به بارگیری و حمل مرغ منجمد مورد نیاز از طریق خودروهای یخچال‌دار اقدام فرمایند تا نیاز بازار شهرستان‌ها به‌خوبی پوشش داده شود.