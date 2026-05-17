  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

 ارزآوری ۱۸ میلیون دلاری با نسل جدید منابع تغذیه بدون وقفه صنعتی

 ارزآوری ۱۸ میلیون دلاری با نسل جدید منابع تغذیه بدون وقفه صنعتی

شرکتی دانش‌بنیان با بومی‌سازی نسل جدید منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) صنعتی علاوه بر تأمین نیاز صنایع حساس کشور ارزآوری حدود ۱۸ میلیون دلاری را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مجتبی مجرد، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان «پارس کویر اروند»، با اشاره به دلایل آغاز این روند گفت: تحریم‌ها، قطع خدمات پس از فروش از سوی برخی سازندگان خارجی و مشکلات ارزی از مهم‌ترین عواملی بود که ما را به سمت تولید داخلی این تجهیزات سوق داد.

به گفته وی، محصولات این شرکت عمدتاً در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در سایر صنایع حساس نیز کاربرد دارند. هرچه تجهیزات مورد استفاده در صنایع راهبردی بر پایه دانش بومی طراحی و تولید شوند، میزان تاب‌آوری و پدافند غیرعامل در این بخش‌ها افزایش می‌یابد.

مجرد همچنین به مشارکت این شرکت در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پارس کویر اروند در پروژه‌های مهمی در میدان‌های نفتی از جمله میدان یادآوران حضور داشته است.

این کارشناس تحقیق و توسعه با اشاره به تجربه قطع خدمات پس از فروش برخی شرکت‌های خارجی پس از تشدید تحریم‌ها، افزود: همین موضوع باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به سمت استفاده از یوپی‌اس‌های ساخت داخل حرکت کنند. دو عامل اصلی برای مشتریان اهمیت دارد؛ نخست دسترسی پایدار به خدمات پس از فروش و دوم افزایش ضریب پدافند غیرعامل در سامانه‌های صنعتی.

او درباره ویژگی‌های فنی نسل جدید UPSهای تولیدی این شرکت نیز توضیح داد: این سامانه‌ها حاصل تلفیق دانش مهندسی قدرت، کنترل پیشرفته و الکترونیک صنعتی هستند. در طراحی آن‌ها از فناوری‌هایی مانند یکسوکننده مدولاسیون پهنای پالس (PWM Rectifier) برای بهبود ضریب توان و کاهش اعوجاج هارمونیکی، کنترل برداری و جبران هارمونیکی پیشرفته برای افزایش پایداری سیستم و همچنین موازی‌سازی هوشمند کلیدهای IGBT برای افزایش ظرفیت توانی تا ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر استفاده شده است.

وی ظرفیت توان بالا، ضریب توان مناسب، بازدهی بالا و THD جریان بسیار پایین را از مهم‌ترین مزیت‌های این محصول عنوان کرد و خاطرنشان کرد: توسعه و تولید این سامانه‌ها علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، موجب صرفه‌جویی ارزی حدود ۱۸ میلیون دلار برای کشور شده است.

کد مطلب 6832455
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها