خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سه دهه از فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی در تاسیس بسیج سازندگی می گذرد. زیرمجموعه‌ای از بسیج که به دنبال انجام کارهایی که روی زمین مانده می رود و تا حصول نتیجه دست بردار نیست.

این روزها ایام سالروز تاسیس بسیج سازندگی به دستور رهبر شهید انقلاب اسلامی است ارگانی که در این سه دهه به خصوص با جذب جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و ... یک نوع سبک زندگی جهادی را ترویج داده است، سبک زندگی که با معنویات عجین است.

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی فرمانده سپاه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامی داشت سالروز تاسیس بسیج سازندگی درباره اقدامات گروه های جهادی و بسیج سازندگی در شهرستان شاهرود در طول سال ۱۴۰۴ توضیحاتی می دهد که در ادامه آن را ملاحظه می کنید.

در مقدمه درباره بسیج سازندگی شاهرود توضیح دهید

قرارگاه سازندگی در سراسر کشور پس از فرمان تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر راه اندازی بسیج سازندگی راه اندازی و مبنای ایجاد گروه ها و کارهای جهادی شد. بسیج سازندگی در این سه دهه منشا برکات فراوانی بوده است اقدامات جهادی برای رفع محرومیت در موضوعات مختلف در ایران اسلامی توانسته خیرات و برکات فراوانی داشته باشد.

برنامه‌های متنوعی در هفته بسیج سازندگی در سراسر شهرستان در برنامه وجود دارد و تلاش می شود تا با اجرای این برنامه ها مردم با اقدامات گروه های جهادی آشنا شوند. برنامه های تبیینی با هدف آشنایی مردم با اقدامات گروه های جهادی، آشنایی گروه های جهادی با اقداماتی که روی زمین مانده و آشنایی با اقشار مختلف جامعه که کار جهادی در سطح جامعه انجام می دهند، برگزار می شود.

جوانان عضو اصلی این گروه‌ها هستند؟

بله؛ در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جوانان هستند جوانان با حضور در گروه ها جهادی به محورهای توسعه و پیشرفت در کشورمان شدند و حضور این جوانان تبدیل به جریان جهادی در شهرستان های کشورمان شد، حضور گروه های جهادی در بخش های مختلف قابل قدردانی است.

درباره اقدامات این گروه‌ها در شاهرود توضیح دهید

دستاوردهای گروه های جهادی در شهرستان طی سال ۱۴۰۴ تاثیرگذار است عارضه یابی و پایش ۳۵ مرکز صنعتی و کارخانه تولیدی در غالب طرح های اقتصادی توسط گروه های جهاد در شهرستان شاهرود از جمله اقدامات ویژه این گروه ها است.

حمایت از ۲۲۰ کسب و کار خرد فرهنگی از دیگر اقدامات گروه های جهادی شهرستان شاهرود در سال گذشته است در سال گذشته به همت گروه های جهادی همچنین مساجد به عنوان یک محور محلات، تبدیل به ۸۶۷ غرفه ارائه محصولات خرد خانگی شدند تا مردم بتوانند محصولات تولیدی خودشان را به فروش برسانند و به لحاظ مالی به آنها کمک شود.

کمک به رفع کمبودها به خصوص سال گذشته که بحران کمبود و تنش آبی داشتیم، از دیگر اقدامات گروه های جهادی در شهرستان شاهرود است. در برخی روستاها به خصوص منطقه بیارجمند گروه های جهادی به کمک آمدند تا از تنش آبی کاسته شود.

برپایی میزهای خدمت در نقاط مختلف شهرستان برای رفع مشکلات مردم از دیگر اقدامات گروه های جهادی در شهرستان شاهرود محسوب می شود. از سوی دیگر یک هزار و ۴۵ اردوی جهادی طی سال گذشته در شهرستان شاهرود با حضور بسیجیان به خصوص جوانان جهادی برگزار شده است.

درباره محرومیت زدایی روستایی نیز بگویید

در سال گذشته ۸۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع آسفالت به همت گروه های جهادی در راه های بین مزارع، کوچه های روستایی، مسیرهای گلزارهای شهدا و ... با قیری که در اختیار دهیاران و شوراهای اسلامی قرار گرفت، انجام شده است که از آن به عنوان «نهضت آسفالت سازی» یاد می کنیم.

۱۲۳ منزل روستایی نیز در سال گذشته به همت گروه های جهادی شهرستان شاهرود بازسازی شده که امیدها را در دل های مردم بسیار زیاد کرده است. اهدای لوازم ضروری منزل به میزان ۱۴۵ پکیج و توزیع هفت هزار و ۵۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان به همت گروه های جهادی در سال ۱۴۰۴ از دیگر اقدامات بسیج سازندگی شهرستان شاهرود است.

در راستای رفع کمبود آبی ۵۵ تانکر به همت بسیج سازندگی شهرستان شاهرود در اختیار عشایر و روستائیان قرار گرفته است از سوی دیگر واکسیناسیون پنج هزار دام سبک و سنگین به صورت جهادی از دیگر برنامه های بسیج سازندگی در سال گذشته بوده است.

توزیع سه هزار و ۴۰۰ بسته لوازم التحریر بین نیازمندان، یک هزار رول ایزوگام برای به کار گیری در تعمیرات خانه های روستائیان نیازمند و اعطای ۳۵۰ وام معیشتی به ارزش ۷۶۴ میلیارد ریال از دیگر اقدامات سال گذشته بسیج سازندگی شهرستان شاهرود بوده است.

همکاری مسئولان با این گروه‌ها چطور است؟

قرارگاه محرومیت زدایی شهرستان شاهرود در فرمانداری و با عضویت کمیته امداد، بهزیستی و ارگان های دیگر همراهی خوبی با گروه های جهادی دارند و در شهرستان شاهرود به خوبی از ظرفیت این گروه ها بهره گیری شده است.

راه اندازی قرارگاه جهادی شهرستان شاهرود و پیگیری موضوعات فرهنگی مانند جمعیت و جوانی، فرزندآوری، اصلاح الگوی مصرف و ... از دیگر اقدامات و اتفاقات خوبی است که گروه های جهادی ما در شهرستان شاهرود آن را در سال ۱۴۰۴ دنبال کرده اند. از سوی دیگر نیاز است که مردم با اقدامات صورت گرفته از سوی گروه های جهادی به خوبی آشنا شوند و در این راستا از رسانه های شهرستان شاهرود نقش مهمی دارند.