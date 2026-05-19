به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تبریک روز ملی بومگردی و هفته کسبوکارهای خانگی و مشاغل خانوادهمحور، در دومین همایش روز موزه و بوم گردی که صبح امروز برگزار شد گفت: سرمایه اجتماعی و عاطفی فقط و فقط در کسبوکارهای خانوادگی و خانوادهمحور متولد میشود و توسعه پیدا میکند. وی افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد جیدیپی جهان توسط کسبوکارهای خانوادگی تولید میشود و مدل تصمیمگیری در این کسبوکارها با سایر کسبوکارها متفاوت است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن تبریک روز ملی بومگردی و هفته کسبوکارهای خانگی و مشاغل خانوادهمحور، گفت: شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاد، ثبت این دو روز در تقویم است برای اینکه نشان بدهد چقدر این دو موضوع برای ما اهمیت دارد و چه جایگاهی در سیاستگذاریهای کشور دارد.
وی با اشاره به بحث سرمایه اجتماعی و انواع سرمایهها از جمله سرمایه فرهنگی، نهادی و نمادین اظهار داشت: یکی از سرمایههایی که وجود دارد و فقط در کسبوکارهای خانوادگی و خانوادهمحور متولد میشود و توسعه پیدا میکند و شکل میگیرد، سرمایه اجتماعی و عاطفی است.
بهروزآذر افزود: در کسبوکارهای غیرخانوادگی افراد دنبال منافع شخصی خودشان هستند. اما در کسبوکارهای خانوادگی، معیارهای دیگری برای تصمیمگیری وجود دارد که سود چیست و زیان چیست، کی باید چیزی را خرید، کی باید سهامی را فروخت، کی باید شریکی گرفت یا شریکی را از مجموعه خارج کرد. نظام فکری این کسبوکارها کاملاً متفاوت است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: ممکن بود سه سال، چهار سال، شاید بیشتر به قول امروزیها از جیب بخورند، ممکن بود ضرر بدهند، اما حاضر نبودند اعتبار خانوادگیشان، نام پدرها و مادرهایی که بنیانگذار کسبوکارشان بود، خدشهدار شود. حاضر نبودند جنس بیکیفیت در اختیار مردم بگذارند و حاضر نبودند آن اتحادی که بین اعضای خانواده است از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: متخصصین حوزه مدیریت، سرمایهای که در این کسبوکارها شکل میگیرد را «سرمایه اجتماعی و عاطفی» نامگذاری کردند و این سرمایه فقط در کسبوکارهای خانوادگی و خانوادهمحور تولید میشود و توسعه پیدا میکند.
معاون رئیسجمهور یکی از مهمترین ظرفیتهای امروز کشور برای شکلگیری این سرمایه را کسبوکارهای مبتنی بر ظرفیتهای بومگردی دانست و گفت: به موازات این سرمایه، سرمایه بسیار بزرگی به نام سرمایه فرهنگی توسط شما حفظ میشود. شما حافظان و میراثداران آیینها، فرهنگ، تمدن، زبان، طعمهای خوش، عطرهای بهیادماندنی و تمامی رسومی هستید که امروز ایران عزیز ما را معنی میکند و تجلیدهنده است.
بهروزآذر در پایان تأکید کرد: با این نگاه، دولت چهاردهم تمام تلاش خود را در تمامی ارکانی که دارد که در حقیقت این نیروها را جمع کرده به کار گرفته تا بتواند از وجود شما و کسبوکارهایی که شکل دادید حمایت کند و انشاالله در کل کشور توسعه بدهیم و در ماندگار کردن نام ایران و نشان دادن ظرفیتهای ایران چه برای خود ایران، چه برای جهانیان که علاقمند به این تمدن بسیار پرقدرت هستند موفق باشیم.
توسعه بوم گردی ها مهمترین سیاست اشتغالزایی زنان است
وی با تشریح گروههای هدف برنامهریزی شده افزود: آنچه که برای گروهها میبینیم، در حال حاضر ۹ گروه زنان را برایشان برنامهریزی کردیم: زنان خانهدار، زنان شاغل، خانمهای بازنشسته، زنان سرپرست خانوار، زنانی که خدای نکرده آسیبدیده اجتماعی هستند، مادرانی که دارای معلولیت هستند، دختران جوان و دختران فارغالتحصیل دانشگاه. گروههای مختلفی هستند که ما با کمک وزارت کار، یک بسته حمایتی و سیاستهای توسعه اشتغال برایشان دیدیم.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: یکی از مهمترین سیاستهایی که برای توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان امروز دنبال میکنیم، حتماً توسعه بومگردیها و افزایش ظرفیتهایی است که در صنایع دستی وجود دارد و زحمات این حوزه را وزارت محترم میراث فرهنگی میکشد و واقعاً شبانهروز در تمام دولت مستمر بوده، بخصوص در ایام پایانی سال و ماه رمضان که بار مضاعفی بر این عزیزان تحمیل شد. واقعاً دارند تلاش شبانهروزی میکنند.
بهروزآذر با اشاره به رفع موانع قانونی و مقرراتی اظهار داشت: مطمئن باشیم هر مانعی که به واسطه قوانین و مقرراتی که ما گذاشتیم حالا شناسایی بکنیم و این موانع را مرتفع بکنیم. باور ما بر این است که اصل ۱۰ قانون اساسی اعلام میکند: «خانواده بنیادیترین نهاد جامعه است» و تمام برنامهریزیها و قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم و تشکیل خانواده باشد. با افتخار ما در این حوزه کنار شما هستیم و مسیری که خواهیم رفت، حتماً گام اولش شنیدن نظرات از زبان خود شماست.
وی با اشاره به رویکرد رئیسجمهور افزود: دکتر پزشکیان تأکید دارند که این صدا کامل شنیده بشود، بدون سانسور، بدون نگرانی. ما باید این صدا را دقیق بشنویم، بتوانیم تبدیلش کنیم به راهحل، و راهحلها را تبدیل کنیم به برنامههای اجرایی. البته که کار راحتی نیست و برخی از این کارها ماهها و بعضیهایش متأسفانه ممکن است سالها زمان ببرد، ولی اراده ما بر این است که این را پیش ببریم.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: در تمام این ۲۰ ماهه، همین رویکرد وجود داشته. دستورالعملها و آییننامههای برنامه هفتم و برنامههای اجرایی که در دولت تدوین میشده، یا با همین نگاه از ابتدا تدوین شده و یا مورد بازنگری قرار گرفته. انشالله بیش از این هم ادامه خواهد داشت.
بهروزآذر در پایان از همه فعالان بومگردی تشکر کرد و گفت: امیدوارم هر جا هستید، بدرخشید و تولید محتوا بکنید و آنچه از فرهنگ و آیین شما وجود دارد، فقط نباید به تجربه شخصی محدود شود که یک مسافری بیاید و بتواند از این ظرفیت استفاده کند و بخشی از این تجربه باید حتماً در قالب محتواهای تولید شده در فضای اینترنت بارگذاری شود تا هم بتواند مسافرهای بعدی و گردشگران بیشتری را به خانههای شما بیاورد و آنها این تجربه را بکنند و با ایران عزیز ما آشنا شوند، هم فراتر از ما بتوانیم این آیینها و فرهنگها را انشالله منتقل کنیم به کسانی که علاقه دارند. آیینهای نیکوی ایران را معرفی کنید و آنها را جلب کنید.
