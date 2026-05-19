مرکز دیپلماسی فناوری اطلاعات در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جلیلی نژاد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مقدمات ایجاد مرکز دیپلماسی فناوری اطلاعات در استان در دست اجراست.

وی ادامه داد: این اقدام با توجه به موقعیت مرزی آذربایجان‌غربی، می ‌تواند ظرفیت‌های استان را در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش فعال کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی درباره توسعه اینترنت روستایی نیز گفت: بخش عمده تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات ملی و وزارت ارتباطات تامین شده است.

ایران دیجیتال در آذربایجان غربی اجرا می شود

وی با بیان اینکه در زمینه اینترنت روستایی به پوشش ۹۰ درصدی رسیده‌ایم، ادامه داد: تلاش می‌شود علاوه بر روستاهای باقی ‌مانده، کیفیت اینترنت در مناطق تحت پوشش نیز ارتقا یابد.

جلیلی‌نژاد همچنین از اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۱۰۱ هزار دانش‌آموز در استان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و آذربایجان‌غربی در این بخش رتبه چهارم کشور را دارد.

جلیلی نژاد اضافه کرد: تاکنون نیز ۴۴ هزار و ۶۸۳ مشترک به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و در ارومیه نیز این پوشش به بیش از ۹۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به روند توسعه فیبر نوری در استان گفت: علاوه بر شرکت مخابرات، دو شرکت دیگر نیز در زمینه توسعه فیبر نوری فعال هستند و طی ۲ سال گذشته، آذربایجان‌غربی در این حوزه به استان پیشرو تبدیل شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان ‌غربی با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه مهارت‌های دیجیتال با هدف تربیت نیروی ماهر در حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی

۳۱ فرصت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی احصا شد

وی همچنین از احصای ۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال استان خبر داد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال در آذربایجان‌غربی باشد.

جلیلی‌نژاد به عملکرد دستگاه‌های ارتباطی و پستی در شرایط جنگی نیز اشاره و گفت: با وجود شرایط جنگ اخیر، اداره پست بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و زیرساخت‌های ارتباطی با توجه به جمعیت و شرایط جابه‌جایی‌های گسترده، پایدار باقی ماند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه خدمات مالی، تراکنش‌های بانکی، بهداشت و درمان و آموزش مجازی هیچ‌گونه اختلالی نداشتیم و دفاتر پیشخوان نیز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کردند.