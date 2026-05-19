حسنوند: کلاهبردار ۲ هزار میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از کشف و انهدام یک پرونده بزرگ کلاهبرداری در شهرستان فلاورجان خبر داد و اظهار کرد: این فرد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و طرح وعده‌های غیرواقعی درباره سودآوری سرمایه‌گذاری، اقدام به فریب تعدادی از شهروندان کرده بود.

سردار حسنوند با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده پس از وصول شکایات متعدد مردمی در دستور کار پلیس آگاهی فلاورجان قرار گرفت، افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با فعالیت در حوزه خرید و فروش ارز و دلار و نیز معرفی خود به‌عنوان فعال در پروژه‌های ملکی، توانسته بود اعتماد شماری از شهروندان را جلب کند.

وی ادامه داد: این فرد با تبلیغات گسترده و ارائه وعده پرداخت سود ماهیانه ۲۰ درصد، مبالغ قابل‌توجهی را به‌صورت نقدی و ارزی از مالباختگان دریافت کرده و پس از مدتی از انجام تعهدات خود سر باز زده بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در پی تشکیل پرونده قضائی و آغاز اقدامات تخصصی پلیس، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان فلاورجان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی‌های اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات متهم، مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

به گفته سردار حسنوند، پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عملیات دستگیری این فرد انجام شد و متهم در مخفیگاهش بازداشت شد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، این فرد از حدود ۳۰ نفر از شهروندان، مبالغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال شامل ارز و وجه نقد دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سردار حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: بسیاری از کلاهبرداران با تکیه بر شرایط اقتصادی و با وعده سودهای نامتعارف، اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کنند؛ از این رو شهروندان باید پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، از مجوزها، سوابق و قانونی بودن فعالیت اشخاص و شرکت‌ها اطمینان کامل حاصل کنند.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با اخلالگران اقتصادی و افرادی که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار می‌دهند، برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.