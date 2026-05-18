به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری در جریان سفر به استان کردستان، ضمن دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اهل سنت سنندج، بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای اجرایی، فرهنگی و مذهبی برای صیانت از محیطزیست تأکید کرد.
همچنین نمایندگی محیطزیست هورامان در شهرستان سروآباد عصر دوشنبه با حضور وی به بهرهبرداری رسید.
تأکید بر مسئولیت همگانی در حفاظت از طبیعت
معاون رئیسجمهور شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان کردستان، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند زیستمحیطی استان اظهار کرد: کردستان از نظر تنوع زیستی و منابع طبیعی، جایگاه ویژهای در کشور دارد و حفاظت از این سرمایههای ملی نیازمند همکاری و تعامل همهجانبه است.
وی نقش آموزش، فرهنگسازی و مشارکت مردمی را در نهادینهسازی رفتارهای مسئولانه زیستمحیطی مهم دانست و افزود: بدون همراهی جامعه و تقویت آگاهی عمومی، دستیابی به اهداف زیستمحیطی ممکن نخواهد بود.
نگاه دینی به صیانت از محیطزیست
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت نگاه دینی و اخلاقی به حفاظت از طبیعت گفت: صیانت از محیطزیست یک وظیفه دینی و مسئولیتی همگانی است که باید بیش از گذشته در جامعه تبیین شود.
وی افزود: توسعه پایدار بدون توجه به الزامات زیستمحیطی امکانپذیر نیست و فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین در دیدار با حاج ماموستا رستمی، امام جمعه و جماعت اهل سنت سنندج، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و دینی برای حفاظت مؤثرتر از محیطزیست تأکید کرد.
انصاری با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: همراهی مردم و نهادهای فرهنگی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای زیستمحیطی و توسعه فرهنگ حفاظت از طبیعت داشته باشد.
ماموستا رستمی نیز با بیان اینکه حفظ طبیعت، پاسداشت نعمتهای الهی است، آمادگی مجموعههای دینی و مردمی استان را برای همکاری در حوزه فرهنگسازی زیستمحیطی اعلام کرد.
افتتاح نمایندگی محیطزیست هورامان
در ادامه سفر معاون رئیسجمهور به کردستان، نمایندگی محیطزیست هورامان در شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در این مراسم گفت: راهاندازی این نمایندگی میتواند به تقویت روند پایش و نظارتهای زیستمحیطی در منطقه هورامان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار افزود: رویکرد ما توسعهای است که در کنار عمران و پیشرفت، حفاظت از محیطزیست را نیز مدنظر قرار دهد و میان این دو حوزه تعادل ایجاد کند.
انصاری همچنین با اشاره به مطالبات مردم منطقه خاطرنشان کرد: مسائل و درخواستهای مطرحشده از سوی مردم در کمیتههای تخصصی سازمان بررسی خواهد شد و موضوعاتی مانند توسعه گردشگری طبیعی نیز با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار میگیرد.
