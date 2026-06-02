ثبات قیمت جهانی نفت در سایه ابهام مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین معاملات روز سهشنبه بخش عمدهای از افزایشهای شدید جلسه معاملاتی قبل را حفظ کرد. این ثبات در شرایطی رخ داد که عدم اطمینان درباره وضعیت مذاکرات آتشبس میان ایران و آمریکا و امکان بازگشایی تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روز دوشنبه گفت که مذاکرات با ایران در جریان است، در حالی که برخی خبرگزاریها در ایران گزارش دادند که تهران مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن را به حالت تعلیق درآورده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۹ سنت معادل ۰.۳۱ درصد کاهش به ۹۴ دلار و ۶۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۰ درصد کاهش، ۹۱ دلار و ۷۹ سنت معامله میشود.
هر دو شاخص مرجع در جلسه معاملاتی قبلی بیش از ۵ درصد رشد کرده بودند، اما بخشی از این افزایشها را پس از آن از دست دادند که دونالد ترامپ گفت به او اطلاع داده نشده که ایران مذاکرات با واشنگتن را به تعلیق درآورده و اینکه رژیم صهیونیستی موافقت کرده است هرگونه نیرویی که برای حمله به جنوب لبنان آماده میشد را عقب بکشد.
ترامپ در یک مصاحبه جداگانه با شبکه سیانبیسی (CNBC) در روز دوشنبه گفته بود که اگر مذاکرات به پایان برسد، برای او مشکلی ندارد. کمی پس از آن، ترامپ در یک پست شبکههای اجتماعی گفت که مذاکرات با ایران ادامه دارد و به خبرگزاری ایبیسی نیوز گفت که انتظار دارد توافقی برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز در طول هفته آینده حاصل شود.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیام ترید، گفت: «بازار در حال حاضر بر پیشرفت یا عقبگرد ملموس در مذاکرات ایران و آمریکا، لحن و محتوای اظهارات هر دو طرف بهویژه تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، و همچنین حرکتهای فیزیکی واقعی نفتکشها از طریق این آبراه تمرکز کرده است.»
وی افزود: «وضعیت مذاکرات آمریکا و ایران در هر نقطه زمانی، در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا قیمت نفت در همین سطح باقی میماند یا شروع به کاهش میکند.»
از سوی دیگر، لبنان در روز دوشنبه یک آتشبس جزئی میان حزبالله و رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. این اقدام به معنای کاهش محدود تنش در درگیریای خواهد بود که جنگ گستردهتر با ایران را شعلهور کرده است. تحلیلگران عقیده دارند با ادامه پرواز تیترهای خبری از خاورمیانه، قیمت نفت تا زمانی که شواهد روشنتری از پیشرفت به سمت یک توافق صلح ظهور کند، پرنوسان باقی خواهد ماند.
ایران از زمان آغاز جنگ، بهطور مؤثری تقریباً تمام کشتیرانی غیرایرانی به داخل و خارج از خلیج فارس را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود یکپنجم از جریانهای جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را خفه کرده و قیمتها را ۵۰ درصد یا بیشتر افزایش داده است.
بر اساس برآورده ردیابی کشتیها که در روز دوشنبه منتشر شد، صادرات نفت خام آمریکا در ماه مه به رکورد ۵.۶ میلیون بشکه در روز رسید، چرا که بحران خاورمیانه تقاضا برای نفت این کشور را از سوی پالایشگاههای آسیایی و اروپایی افزایش داده است. همچنین طبق یک نظرسنجی مقدماتی رویترز، انتظار میرود موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ مه حدود ۳.۶ میلیون بشکه کاهش یافته باشد.
مدیران اجرایی صنعت کشتیرانی که روز دوشنبه در آتن جلسه داشتند، تأکید کردند که هرگونه توافق صلحی که میان ایران و آمریکا حاصل شود، نیازمند ارائه قوانین شفافی خواهد بود که به کشتیها اجازه دهد فعالیت عادی خود را از طریق تنگه هرمز از سر بگیرند.
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