به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی در مراسم گرامیداشت روز مرتع و مرتعداری با اشاره به اهمیت مراتع در پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی کشور، افزود: مراتع کشور با وسعتی بیش از ۸۴ میلیون هکتار از مهمترین سرمایه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود.

وی، افزود: اگر از مراتع و منابع ملی به‌درستی و بر اساس اصول علمی استفاده کنیم، می‌توانیم در مسیر احیا، تقویت و حفاظت از آنها گام برداریم، اما استفاده نادرست، بی‌رویه و کنترل‌ نشده به تخریب این سرمایه‌های خدادادی منجر خواهد شد.

محمدی با اشاره به وضعیت مطلوب مراتع استان زنجان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان زنجان، بهره‌برداری از مراتع به شکل اصولی و مسئولانه انجام می‌شود و شاهد تخریب قابل توجهی در این حوزه نیستیم که این موضوع، حاصل تلاش بهره‌برداران، مرتعداران، عشایر و دستگاه‌های متولی است که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم عشایر، مرتعداران و روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی، ایستادگی و استحکام در برابر تهدیدات اقتصادی و فشارهای خارجی است و جامعه عشایری و بهره‌برداران منابع طبیعی نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند؛ چراکه آنان نه تنها معیشت خود را از طریق تولید تأمین می‌کنند، بلکه سهم مؤثری در امنیت غذایی، تولید ملی و پایداری اقتصاد کشور دارند.

وی بر ضرورت حمایت از بهره‌برداران قانونمند، توسعه آموزش‌های تخصصی و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: حفظ مراتع، وظیفه‌ای همگانی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های بعدی است.