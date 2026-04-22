فردا گاز مناطقی از شهرستان کهگیلویه قطع می شود

حمید طالبیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، از قطع موقت گاز در شهرستان کهگیلویه خبر داد و افزود: فردا پنج شنبه در شهرستان کهگیلویه بهمنظور انجام عملیات وصل گاز، جریان گاز در روستاهای طولیان، دشت مازه، شهرک اکبرآباد، راک، دوریزگان و کوشک ابول از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه زمانبندی منوط به مساعد بودن شرایط جوی است، اظهار کرد: مشترکین در این بازه زمانی تمهیدات لازم را برای استفاده از سوخت جایگزین یا مدیریت مصرف گاز انجام دهند تا اختلالی در فعالیتهای روزمره ایجاد نشود.
