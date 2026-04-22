۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

فردا گاز مناطقی از شهرستان کهگیلویه قطع می شود

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: به‌منظور انجام عملیات وصل گاز، جریان گاز در برخی مناطق کهگیلویه فردا پنجشنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.

حمید طالبی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از قطع موقت گاز در شهرستان کهگیلویه خبر داد و افزود: فردا پنج شنبه در شهرستان کهگیلویه به‌منظور انجام عملیات وصل گاز، جریان گاز در روستاهای طولیان، دشت مازه، شهرک اکبرآباد، راک، دوریزگان و کوشک ابول از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه زمان‌بندی منوط به مساعد بودن شرایط جوی است، اظهار کرد: مشترکین در این بازه زمانی تمهیدات لازم را برای استفاده از سوخت جایگزین یا مدیریت مصرف گاز انجام دهند تا اختلالی در فعالیت‌های روزمره ایجاد نشود.

کد مطلب 6807988

