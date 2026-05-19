کشتی گیران دانشجو در بابلسر برای برزیل آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران اعزامی به مسابقات جهانی و المپیک ورزش های مبارزه ای ۲۰۲۶ برزیل در شهر بابلسر پیگیری می شود. ملی پوشان حاضر در این اردو عبارتند از:



۵۷ کیلو: مهمدی ویسی

۶۱ کیلو : مهدی رحیمی

۶۵ کیلو: محمد رضا حسینی

۷۰ کیلو: محمد بخشی

۷۴ کیلو: مهدی عباس پور

۷۹ کیلو: حسین محمد آقایی و عادل پناهیان

۸۶ کیلو: محمد حسین نوروزیان

۹۲ کیلو : محمد جواد صالحی

۹۷ کیلو : عرفان علیزاده

۱۲۵ کیلو: مرتضی جان محمدزاده

سرمربی : امین رشید لمیر

مربی: فرخ کیا

سرپرست : حسن‌محمودآبادی

نماینده فدراسیون کشتی: فرید دژم خوی

نمایندگان هیئت ورزش های دانشگاهی مازندران: سلیمان خمسی و مرتضی دوستی



مسابقات المپیک ۲۰۲۶ دانشجویان جهان از ۱۵ خرداد در کشور برزیل برگزار خواهد شد.