۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

کشتی گیران دانشجو در بابلسر برای برزیل آماده می شوند

اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران برای اعزام به مسابقات جهانی و المپیک ورزشهای مبارزه ای ۲۰۲۶ برزیل در بابلسر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران اعزامی به مسابقات جهانی و المپیک ورزش های مبارزه ای ۲۰۲۶ برزیل در شهر بابلسر پیگیری می شود. ملی پوشان حاضر در این اردو عبارتند از:

۵۷ کیلو: مهمدی ویسی
۶۱ کیلو : مهدی رحیمی
۶۵ کیلو: محمد رضا حسینی
۷۰ کیلو: محمد بخشی
۷۴ کیلو: مهدی عباس پور
۷۹ کیلو: حسین محمد آقایی و عادل پناهیان
۸۶ کیلو: محمد حسین نوروزیان
۹۲ کیلو : محمد جواد صالحی
۹۷ کیلو : عرفان علیزاده
۱۲۵ کیلو: مرتضی جان محمدزاده
سرمربی : امین رشید لمیر
مربی: فرخ کیا
سرپرست : حسن‌محمودآبادی
نماینده فدراسیون کشتی: فرید دژم خوی
نمایندگان هیئت ورزش های دانشگاهی مازندران: سلیمان خمسی و مرتضی دوستی

مسابقات المپیک ۲۰۲۶ دانشجویان جهان از ۱۵ خرداد در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

