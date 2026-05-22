شاگردان پژمان درستکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۵ لغایت ١٤ خرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی یحیی پور (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) اهورا خاطری (مازندران)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)عباس ابراهیم زاده (مازندرانة) علی خرمدل (مازندران) سام سیار (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) رضا شمسی پور (تهران)

٧٤ کیلوگرم: یونس امامی (تهرانة) امیر محمد یزدانی (مازندران) اختیاری

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (مازندران) اختیاری

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) اختیاری

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)



در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم حضور ۶ کشتی گیری که انتخابی دارند در اردو اختیاری است.



سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی - مهدی تقوی - فرید دژم خوی - فرشید قبادی - مصطفی اقاجانی

بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

تغذیه و مکمل: یوسف عمید

ماساژور: سجاد امیری

آنالیزور: سعید ابراهیمی

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا