به گزارش خبرنگار مهر، سومین مسابقه رنکینگ سال ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی، ۴ تا ۷ ماه جون (خرداد ماه) در اولانباتور مغولستان برگزار خواهد شد. سال گذشته مسابقات رنکینگ زاگرب و آلبانی برگزار شد و ملیپوشان با حضور در آن دو مسابقه جایگاه خود را در رنکینگ جهانی تغییر دادند.
در سومین مسابقه رنکینگ دار قرار است تیم ملی کشتی فرنگی در دو وزن ۶۳ و ۷۲ کیلوگرم کشتیگیر اعزام کند که انتخابی تیم ملی هم خواهد بود. انتخابی تیم ملی در وزن ۶۳ کیلوگرم بین عرفان جرکنی و محمدمهدی کشتکار خواهد بود و در وزن ۷۲ کیلوگرم هم دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی برای دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی، باید با یکدیگر رقابت کنند.
در کنار آن به احتمال زیاد پیام احمدی ملیپوش کشتی فرنگی ایران در وزن ۵۵ کیلوگرم و غلامرضا فرخی کشتیگیر وزن ۸۲ کیلوگرم در مسابقات مغولستان به میدان خواهند رفت تا بتوانند جایگاه خود را در رنکینگ جهانی تغییر دهند.
پیام احمدی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ سال گذشته موفق به کسب مدال نقره شد و از آن موقع تا به الان در هیچ مسابقهای شرکت نکرده و هماکنون در جایگاه سوم اتحادیه جهانی کشتی قرار دارد. در وزن ۸۲ کیلوگرم هم غلامرضا فرخی در جایگاه سوم رنکینگ جهانی قرار دارد. فرخی در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن 87 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. او سال گذشته در هر مسابقهای حضور داشت به مدال طلا رسیده بود و امسال در اولین رویداد بینالمللی خود البته در یک وزن بالاتر با مدال نقره کار را شروع کرد.
کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در نظر دارد تا اوایل تیرماه تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی را برای مسابقات جهانی مشخص کند و پس از آن تمرینات را برای حضور در مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا آغاز کند. در حال حاضر پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدیوفا در ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم حضورشان در ترکیب تیم جهانی قطعی شده است.
