کشتی جهان در قبضه سه غول/ ایران، آمریکا و روسیه در مسیر جدال جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در یک تصمیم جدید اعلام کرد که کشتی‌گیران روسیه و بلاروس از این پس می‌توانند بدون محدودیت و با پرچم و سرود ملی کشور خود در تمامی رقابت‌های رسمی حضور پیدا کنند؛ تصمیمی که به‌طور مستقیم معادلات قدرت در کشتی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس این اعلام، ورزشکاران این دو کشور مجاز خواهند بود با پرچم خودشان در رده‌های سنی مختلف از جمله بزرگسالان شرکت کنند و نتایج آن‌ها نیز مانند سایر کشورها در جدول مدال‌ها و رده‌بندی تیمی محاسبه خواهد شد. این موضوع به معنای بازگشت روسیه به چرخه کامل رقابت‌های جهانی پس از چند سال حضور محدود یا با عنوان ورزشکاران بی‌طرف است.

روسیه در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، با نام‌های غیرملی یا تحت پرچم اتحادیه جهانی در مسابقات حاضر می‌شد و مدال‌های این کشور در بسیاری از رده‌بندی‌های رسمی به‌صورت مستقل محاسبه نمی‌گردید. همین شرایط باعث شد در برخی رقابت‌های قاره‌ای و جهانی، از جمله مسابقات اخیر اروپا در آلبانی، با وجود مدال آوری روس‌ها اما آذربایجان صدرنشین جدول تیمی شد.

با لغو این محدودیت‌ها، روسیه بار دیگر به‌عنوان یکی از قدرت‌های سنتی کشتی جهان به صحنه بازمی‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند رقابت برای کسب عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات جهانی را به بالاترین سطح خود برساند. ایران و آمریکا در سال‌های گذشته در غیاب کامل یا نیمه‌فعال روسیه، دو مدعی اصلی قهرمانی بوده‌اند، اما حالا این سه کشور مدعی که سه ضلع قدرت در کشتی هستند قرار است در مسابقات جهانی خودنمایی کنند.

اگرچه در این چند سال اخیر روس‌ها با ترکیب‌های ناقص یا بدون برخی ستاره‌های خود حاضر می‌شدند، اما همچنان از قدرت بالایی برخودارند و همین موضوع نشان می‌داد روس‌ها یکی از مدعیان اصلی کشتی در دنیا هستند که حالا با بازگشت رسمی به میادین کار سختی پیش رو کشتی‌گیران ایران خواهد بود. در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵، تقابل مستقیم کشتی‌گیران ایران و روسیه با نتایج نزدیک دنبال شد؛ از جمله پیروزی کامران قاسم‌پور برابر ابراگیم کادیف در کنار چند برد دیگر برای روس‌ها. در مقابل، در سال ۲۰۲۳ نیز تیم ایران در برخی اوزان برابر نمایندگان روسیه شکست‌هایی را تجربه کرد.

در این مدت، بعضی از ستاره‌های مهم روسیه مثل عبدالرشید سعدالله‌یف به خاطر مشکلات اداری مثل ویزا نتوانستند در همه مسابقات شرکت کنند و همین موضوع روی نتایج تیم روسیه تأثیر گذاشت. با این حال، کارشناسان می‌گویند اگر روسیه به طور کامل برگردد، می‌تواند توازن قدرت در کشتی آزاد جهان را تغییر بدهد.

در شرایط فعلی، تیم کشتی ایران با عملکردی موفق توانسته عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا را از آن خود کند و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی قاره تثبیت کند. از سوی دیگر، تیم آمریکا هم با اقتدار در رقابت‌های پان‌آمریکن به عنوان قهرمانی رسید و نشان داده همچنان یکی از مدعیان جدی در سطح جهانی است.

در اروپا اما روسیه با وجود کسب قاطع عنوان قهرمانی روی تشک، به دلیل ادامه محدودیت‌ها و وضعیت محرومیت،امتیاز آنها در جدول تیمی مانند سال‌های گذشته لحاظ نشد؛ موضوعی که در نهایت باعث شد جمهوری آذربایجان با کسب ۱۵۲ امتیاز در صدر رده‌بندی تیمی قرار بگیرد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

با توجه به این شرایط و حضور پرقدرت سه قطب اصلی کشتی جهان یعنی ایران، آمریکا و روسیه، پیش‌بینی می‌شود رقابت‌های جهانی پیش‌رو یکی از جذابترین و تماشایی‌ترین مسابقات سال‌های اخیر باشد؛ رقابت‌هایی که می‌تواند موازنه قدرت در اوزان مختلف را بار دیگر تغییر دهد.

با این حال، هنوز میزبان این رقابت‌ها به‌صورت رسمی از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام نشده است، البته پیش از این قرار بود بحرین میزبانی مسابقات را برعهده داشت اما با توجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، اتحادیه جهانی بدون اینکه به این موضوع اشاره کند میزبانی را از بحرین گرفت و قرار است به احتمال زیاد همچنان در قاره آسیا این مسابقات برگزار شود و احتمال اینکه قزاقستان این میزبانی را برعهده بگیرد بسیار بالاست.