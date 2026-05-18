دوئل انتقامی در آمریکا؛ گلادیاتور ایران در مسیر کسب مدال طلای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در خردادماه برگزار خواهد شد. در کشتی آمریکا نیز بعد از برگزاری مسابقات انتخابی مقدماتی، نفرات راه‌یافته به فاینال‌ایکس مشخص شدند و حالا باید در فینال کشتی‌گیران رقابت کنند تا بتوانند صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شوند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم قرار است زاهد والنسیا و کایل دیک با یکدیگر رقابت کنند؛ مبارزه‌ای که برای دوبنده تیم ملی کشتی آمریکاست و نفر برنده حریف کامران قاسمپور در مسابقات جهانی خواهد شد. دیک دارنده دو نشان برنز المپیک و دو طلای ۷۴ و دو طلای ۷۹ کیلوگرم جهان که بعد از المپیک ۲۰۲۴ پاریس تصمیم گرفت دو وزن بالاتر آمده و در ۸۶ کیلوگرم رقابت کند، تاکنون در وزن جدید موفقیتی به دست نیاورده و سال گذشته که در انتخابی مقابل والنسیا به میدان رفته بود، نتیجه را واگذار کرده بود.

حالا این بار انتخابی تیم ملی برای دیک با طعم انتقام همراه است و او تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند این بار والنسیا را شکست دهد و صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی شود. البته که والنسیا تجربه بیشتری دارد و او سال گذشته مدال طلای ۸۶ کیلوگرم جهان را از آن خود کرد و در سال ۲۰۲۳ هم توانسته بود مدال برنز ۹۲ کیلوگرم را در مسابقات جهانی به دست بیاورد.

پس از اینکه کامران قاسمپور با توصیه کادر فنی به وزن سابق خود یعنی ۸۶ کیلوگرم بازگشت، در سال ۲۰۲۵ در حالی که همه از او انتظار مدال طلا داشتند در دو رویداد بزرگ مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی در این وزن به مدال برنز رسید.

اما شروع ۲۰۲۶ برای کامران قاسمپور طلایی بود؛ او توانست در مسابقات قهرمانی آسیا ناکامی‌های سال گذشته را جبران کند و در این میدان آسیایی به مدال طلا برسد، هر چند که اهالی کشتی معتقدند کامران در آسیا رقیب سختی ندارد و کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا قابل پیش‌بینی بود.

با این حال در صورت پیروزی والنسیا مقابل دیک در فینال ایکس، او در مسابقات جهانی حریف کامران قاسمپور خواهد شد و رقابت این دو جذابیت مسابقات را دوچندان می‌کند. کامران و والنسیا که هر دو در مسابقات قاره‌ای موفق به کسب مدال طلا شدند در مسابقات جهانی رقابت سرسختی با هم خواهند داشت؛ چرا که والنسیا سال گذشته در مسابقات جهانی در مرحله نیمه نهایی توانست کامران را شکست دهد و به مدال طلا برسد و قطعا گلادیاتور کشتی ایران به دنبال جبران ناکامی خود است.

قاسمپور بعد از سال‌ها که پشت خط حسن یزدانی بود، دوباره فرصت حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم را پیدا کرده است و به دنبال این است که پس از کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا، به مدال طلای جهان و المپیک لس آنجلس هم برسد. کامران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان به مدال طلا رسید، او پیش از این در مسابقات رسمی قاره‌ای در سال ۲۰۱۹ به مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم رسیده بود. وی در مسابقات قهرمانی آسیا شی آن چین توانست با شکست سه رقیب خود با امتیاز عالی طلایی شود، اتفاقی که دو سال بعد در آسیایی ۲۰۲۱ در وزن ۹۲ کیلوگرم برای او تکرار شد.

حالا کامران قاسمپور پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶، قرار است بار دیگر در وزن ۸۶ کیلوگرم به روزهای اوج خود برگردد و به نشان خوش رنگ طلای مسابقات جهانی برسد. همان روزهایی که او در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هم در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا رسید و با شکست جی دن کاکس آمریکایی قهرمان دنیا شد.