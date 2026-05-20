به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد قرارداد همکاری با فدراسیون پزشکی - ورزشی، گفت: از روز ۹ اسفندماه که ایران مورد حمله رژیم صهیونیستی و امریکایی قرار گرفت ما از چند روز بعد کار بازسازی کمپ تیم ملی را شروع کردیم. با توجه به موقعیت جغرافیایی که ورزشگاه آزادی دارد این منطقه بارها مورد تجاوز دشمن قرار گرفت.
وی عنوان کرد: هر بار که تجاوز صورت میگرفت ما مشغول جمع آوری موشکها بودیم. تاکنون ۱۸۰۰ ترکش پیدا کردیم. کارهای تمیزکاری تا آتش بس بود. بعد از آتش بس هم کار بازسازی را شروع کردیم و تا همین الان هم ادامه دارد. من از ۱۸ سالگی مشغول کار ساخت و ساز هستم و مورد علاقه من است، اما الان بعد از ۳۰ سال کار عمرانی، در این مدت واقعا خسته شدم.
رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: متأسفانه برخی ترکشها به تأسیسات مجموعه خسارت وارد کرده که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد هزینه دارد. من روز گذشته با وزیر ورزش صحبت کردم و به او گفتم معاون مالی وزارتخانه سنگاندازی میکند و درکی از ورزش ندارد. امیدواریم کمک کند.
دبیرعنوان کرد: با این وضعیت ما در بازیهای آسیایی به مشکل میخوریم. با رویکردی که معاونت مالی وزارت ورزش نسبت به کشتی پیش گرفته حتما به مشکل خواهیم خورد. هم اکنون سه ماه از سال گذشته و هیچ کمکی به ما نشده است. این موضوع را به کمیته ملی المپیک هم اطلاع دادم.
وی گفت: مسابقات بازیهای ساحلی سانیا ما ۹ مدال طلا گرفتیم که ۴۵ درصد آن متعلق به کشتی بود. بابت آن مسابقات یک ریال به ما پولی ندادند. کشتی مثل دریای خزر و نفت است و سر آن همه با هم رقابت میکنند. من رسما اعلام میکنم در المپیک هم ما میتوانستیم مدال بگیریم اما همین آقا آن زمان در کمیته ملی المپیک هم حضور داشت و اجازه نداد. الان هم با کاری که معاون ملی وزارت ورزش انجام میدهد ما در بازیهای آسیایی ناگویا بعید میدانم نتیجه خوبی بگیریم.
دبیر خاطرنشان کرد: ما الان یک اردو هنوز نتوانستیم برگزار کنیم، کمپ تیمهای ملی تخریب شده و در بازسازی آن به ما کمکی نکردند.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد فیلم منتشر شده از او در زمان انفجار گفت: متأسفانه مسائلی که قبلا ارزش داشته الان ضد ارزش بوده است. ولی مهم این است که آدم در این شرایط پای ارزشهای خودش بماند. من نمیدانم دوستان چطور آن فیلمی که از من منتشر شده را پخش کردند اما ۴۰ روز دشمن این منطقه را موشک باران کرد. موشکها در ۵ کیلومتری ما خورده و شرایط خیلی بدتر دیدیم. امیدوارم ما نترسیم و طبق آیه قرآن که میگوید هر کسی که از خداوند نترسد از همه میترسید. امیدوارم به این آیه برسیم. من به بچههای تیم ملی هم گفتم وقتی شما درست زندگی کنید دلیلی بر ترس ندارد.
وی گفت: شبکه تروریستی اسرائیل نشنال که خبرنگاران آن با ۲۰ تا ۵۰ دلار پشتک میزنند، حرفهای من را عوض کردند. من جلوی همه آنها میایستم چون ناحق هستند. امسال مسابقات کشتی آزاد و کشتی فرنگی امیدهای جهان مهرماه در آمریکا برگزار میشود. در مورد من دروغ زیاد مینویسند من بعد از اینکه کرین کارتم را تحویل دادم آنها سه سال است که اصلا به من ویزا نمیدهند. من به رئیس فدراسیون جهانی کشتی هم گفتم اگر قرار باشد تیم ما به صورت ناقص به مسابقات اعزام شود که برابر تیمهای آمریکا و روسیه نتیجه را واگذار کنیم این اتفاق نشدنی است.
وی گفت: اگر در فوتبال بازیکنی به جام جهانی نرود جایگزین دارد؛ البته خدا نکند چنین اتفاقی بیافتد، اما اگر تیم ۱۰ نفره کشتی ۸ نفر شود، ۵۰ امتیاز را از دست میدهیم. من از رئیس اتحادیه جهانی کشتی خواهش کردم اگر قرار باشد امسال به ما ویزا ندهند باید چند فدراسیون جمع شوند و نسبت به این موضوع اعتراض کنیم و میزبان مسابقات را عوض کنیم، مثل امسال که مسابقات جهانی به میزبانی بحرین قرار بود برگزار شود اما میزبان تغییر کرد.
دبیر تأکید کرد: اگر تیم امید به صورت کامل ویزا نگیرد من جزو کسایی هستم که با دیگر روسای فدراسیونها صحبت میکنم تا میزبان مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را تغییر دهند، چون آن مسابقات سهمیه المپیک است و شوخی بردار نیست. نباید با آینده جوانان بازی کرد. ما این موضوع را پیگیری میکنم و شفاف هستیم. همانطور که الان میگویم معاون مالی وزارت ورزش سنگ اندازی میکند و هر چقدر که دنیامالی کارها را پیش میبرد اما معاونت مالی این طور نیست. ما الان ۴۰۰ میلیارد هزینه نیاز داریم اما نسبت به آن کاملا بیتفاوت هستند.
این سؤال هست که چرا دوپینگ کشتی بیشتر شده؟ ما یک بحث وادا را داریم و یک بحث نادو اینکه در داخلی آمار بالاست. اگر اینجا آمار ما بالا نمیرفت آن وقت در جهانی آمار دوپینگ بالا میرفت که این نشاندهنده کار خوب ماست. ما با مبارزه با دوپینگ داخلی کار کردیم و جواب هم داد.
وی افزود: آمار ما در وادا صفر شده و در نادو هم در حال صفرشدن است. ما تفاهمنامهای با فدراسیون پزشکی امضا میکنیم. آدرس تمام بچهها را آماده کردیم و به فدراسیون پزشکی میدهیم و بهجای اینکه گیر وادا بیفتیم اینجا آمار را باید کم کنیم. چون اتحادیه جهانی هر دوپینگ را ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان جریمه میکند که الان بیشتر هم شده است. هر دوپینگ ۲۰ هزار دلار جریمه دارد.
دبیر خاطرنشان کرد: بچهها هم باید یاد بگیرند دوپینگ نکنند و خودشان جریمه را پرداخت کنند و حتی اگر لازم است خانهشان را بفروشند. بعد از همکاری ما با نادو آمار تستها بیشتر خواهد شد و هر زمان خواستند تست بگیرند. ما آدرس خانهها را هم دادیم که هر زمان لازم شد بچهها تست بدهند. ما در بحث دوپینگ تعارف نداریم. مگر آقا تختی دوپینگ کرده؟ حسن یزدانی دوپینگ کرده؟ نه اصلاً. نوجوانان فکر نکنند با پودر و مکمل میتوان کار را جلو برد. ما ورزشکاری داشتیم که تست او مثبت شده، اینجا کلی گریه کرده اما کاری نمیتوانم بکنم.
رئیس فدراسیون کشتی در ادامه با بیان اینکه در اتاق من باز است، گفت: من هیچچیز پنهانی ندارم. وقتی خلاف نمیکنم چرا باید بترسم و کاری نمیکنم خدا ناراحت شود. نه دزدی میکنم نه به نامحرم نگاه میکنم چرا در اتاق بسته باشد.
