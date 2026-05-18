به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم‌های نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.

در حال حاضر ملی‌پوشان نوجوان در اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر می‌برند و فدراسیون هم پیگیر اعزام این تیم است؛ هرچند که موانع زیادی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا وجود داشته که مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوع، شرایط جنگی و آتش‌بس موقت است که باعث شده خانواده‌ها برای اعزام نوجوانان خود به مسابقات برون‌مرزی نگرانی‌های زیادی داشته باشند.

همچنین از دیگر موانع اعزام این تیم،محل برگزاری مسابقات است که به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود. این بعد مسافت در شرایط جنگی چالش‌های زیادی به وجود آورده که مهم‌ترین آن‌ها تهیه بلیط است که هزینه تقریبا ۴۵۰ میلیون روی دست فدراسیون گذاشته است. از طرف دیگر، مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان یک ماه دیگر به میزبانی آذربایجان پیش روی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد است و قطعا در این شرایط، مسابقات قهرمانی جهان برای فدراسیون و کادر فنی اهمیت بیشتری دارد.

اما با توجه به اینکه کشتی ایران در رده سنی نوجوانان سال گذشته در تورنمنت‌های بین‌المللی زیادی شرکت نکرد و مسابقات قهرمانی آسیا هم سال گذشته از دست داد، بنابراین رقابت‌های قهرمانی آسیا امسال اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که این مسابقات در واقع یکی از اصلی‌ترین معیارها برای شناسایی و انتخاب تیمی است که قرار است در قهرمانی جهان شرکت کند. رقابت‌هایی که امسال به میزبانی کشور آذربایجان برگزار خواهد شد و همین موضوع حساسیت آن را دوچندان کرده است.

با وجود تمام این چالش‌ها و موانع پیش‌رو، فدراسیون کشتی با جدیت کامل پای کار ایستاده و پیگیر فراهم‌کردن شرایط لازم برای اعزام تیم نوجوانان به مسابقات قهرمانی آسیاست. مسئولان فدراسیون تلاش می‌کنند با رفع مشکلات موجود، زمینه حضور این تیم در رقابت‌های ویتنام را به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.