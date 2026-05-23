قزاقستان میزبان مسابقات جهانی کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی روز گذشته از تغییر زمان و مکان مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و پس از آن اعلام کرد به زودی جزییات برگزاری مسابقات جهانی اعلام خواهد شد.
پس از گذشت چند ساعت با اعلام اتحادیه جهانی کشتی آستانه قزاقستان از ۲۴ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۶ میزبان مسابقات جهانی کشتی خواهد بود.
اتحادیه جهانی در این باره نوشت: دفتر اجرایی اتحادیه جهانی کشتی روز جمعه تشکیل جلسه داد و پس از بررسی دقیق شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، بهویژه ادامه ابهامها و تأثیر آن بر سفرهای بینالمللی، تصمیم گرفت میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را تغییر دهد.
قرار بود شهر منامه بحرین میزبان این رقابتها باشد؛ میزبانیای که سال گذشته در زاگرب به بحرین واگذار شده بود. اتحادیه جهانی کشتی و بحرین روز جمعه با انتشار بیانیهای مشترک، از به تعویق افتادن این میزبانی خبر دادند.
پس از بازدیدها و ارزیابیهای موفق از امکانات، فدراسیون کشتی قزاقستان بهعنوان میزبان جایگزین انتخاب شد و سالن «باریس آرنا» برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شد.
این تصمیم به معنای بازگشت مسابقات جهانی به آستانه است؛ شهری که پیشتر رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ را با موفقیت برگزار کرده بود. در آن دوره نزدیک به هزار کشتیگیر شرکت داشتند و مسابقات ۲۰۱۹ به یکی از پرمخاطبترین دورههای تاریخ تبدیل شد.
همانند سال ۲۰۱۹، انتظار میرود سالن باریس آرنا در طول ۹ روز مسابقات با استقبال کامل تماشاگران روبهرو شود.
اتحادیه جهانی کشتی همچنین اعلام کرد همچنان متعهد به همکاری با فدراسیونهای ملی است و برنامه زمانبندی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه بهزودی اعلام خواهد شد.
