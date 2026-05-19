تعیین سهم ۵۰ درصدی تقصیر برای بارفروش حاشیه جاده در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی خانی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در جاده قدیم قزوین-تهران محدوده شریفآباد، بلافاصله تیم گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسیهای اولیه مشخص شد، یک دستگاه سواری رنو سپند که در مسیر غرب به شرق در حال حرکت بوده، با خودروی وانت نیسان که توسط راننده جهت بارفروشی در حاشیه راه پارک شده بود، برخورد کرده که بر اثر این حادثه راننده سواری رنو مصدوم که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل گردید.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به ماده ۱۵۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی مبنی بر ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای عرضه، خرید و فروش کالا، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه، راننده وانت نیسان به میزان ۵۰ درصد و راننده سواری رنو سپند نیز به علت عدم توجه کافی به جلو ۵۰ درصد مقصر شناخته شدهاند.
تقی خانی با اشاره به افزایش روزافزون فروش کالا در حاشیه راهها و آزادراهها خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد سد معبر، جان هموطنان را به خطر میاندازد.
وی در پایان با بیان اینکه جریمه ۱۰۰ هزار تومانی پیشبینی شده برای این تخلف به هیچ وجه متناسب با میزان خطر نبوده و بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکند، از مسئولان مربوطه خواست برابر تکالیف قانونی خود برای جمعآوری و برخورد با متخلفان اقدام کنند تا هم محیط شهری ساماندهی شده و هم از ایجاد مخاطرات جانی و مالی برای شهروندان پیشگیری گردد.
