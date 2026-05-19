۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

کشف بیش از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در هندیجان

هندیجان ـ فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از کشف ۶ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و تشدید اقدامات کنترلی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی، پاسگاه چم خلف و ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله طی انجام چند مأموریت مختلف موفق به کشف ۶ هزار ۳۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات پنج نفر از عاملان قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند و پنج دستگاه خودرو وانت و سواری که در امر جابه‌جایی سوخت خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق شده توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی به میزان ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآوردشده، به متخلفان هشدار داد: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا و سوخت کنند با برخورد قاطع پلیس روبرو خواهند شد.

