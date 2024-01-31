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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۶

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد؛

کشف ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در هندیجان

کشف ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در هندیجان

هندیجان- جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق و کشف ۶۶ هزار لیتر گازوئیل در هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سفیدپوست گفت: باهدف مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی خوزستان با همکاری مأموران پلیس آگاهی هندیجان، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تانکر حامل سوخت مشکوک شدند و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده، آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۶ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ سفیدپوست ادامه داد: ارزش سوخت کشف شده توسط کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تاکید کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6010219

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