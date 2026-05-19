محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ریزموج‌هایی تا روز پنجشنبه (به ویژه امروز) از فراز استان عبور خواهند کرد که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای خفیف و پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان می‌شود.

وی عنوان کرد: تا پایان هفته سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته آبادان با دمای ۳۷.۶ و دزپارت (دهدز) با ۱۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۲ و کمینه ۲۶.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.