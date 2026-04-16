محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اواسط روز شنبه جوی پایدار همراه با روند افزایشی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: تا اواخر وقت امروز سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقت در این نواحی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: از اواسط روز شنبه سامانه بارشی وارد استان می‌شود و تا روز چهارشنبه، به‌ویژه روز سه‌شنبه، سبب رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد شد.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز امروز مواج است و از اواخر شنبه تا اواسط هفته آینده همچنان مواج خواهد بود و احتمال رگبار و رعدوبرق در آن وجود دارد.

سبزه‌زاری ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته بندرماهشهر و اهواز با دمای ۳۱.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۸.۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شدند.

وی اظهار کرد: اهواز نیز در این مدت به بیشینه دمای ۳۱.۸ و کمینه دمای ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.