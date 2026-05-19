به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد، اوکراین خود را برای اجرای حملات علیه روسیه از طریق لتونی آماده می کند.

در این گزارش آمده است، این طرح و برنامه با هدف به اصطلاح اثبات قدرت رزمی اوکراین به هم پیمانان اروپایی از سوی زلنسکی انجام می شود.

بر اساس این گزارش، اوکراین به گذرگاه های هوایی کشورهای حوزه بالتیک اکتفا نکرده و قصد دارد به صورت مستقیم از طریق این کشورها دست به حملات پهپادی علیه روسیه بزند.

در همین راستا کارشناسان اوکراینی در حوزه پهپادها به لتونی اعزام و در برخی پایگاه های نظامی مستقر شده اند. با توجه به تکنولوژی های جدید تعیین نقطه پرواز این پهپادها میسر است.