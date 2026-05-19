کارشناس نظامی: آمریکا در جنگ با ایران ذخایر عظیمی از مهمات را مصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژان جبور کارشناس لبنانی در امور نظامی در واکنش به سیاست پنتاگون برای استفاده از تجهیزات ارزان مقابل ایران تاکید کرد: در جنگ اخیر میان ایران و آمریکا ذخایر عظیمی از سلاح های پیشرفته واشنگتن مورد استفاده قرار گرفت که همین مسئله ضربه مالی سنگینی وارد آورد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت موشک تاماهاک بیش از یک و نیم میلیون دلار است و از این موشک برای منهدم کردن یک هدف ارزان قیمت استفاده می شود. در جنگ اخیر و همچنین جنگ روسیه و اوکراین ثابت شد که سلاح های ارزان تر مانند پهپادها کارکرد بسیار بهتری داشته و از هزینه ها می کاهند.

جبور بیان کرد: آمریکایی ها از ۲۵ درصد از ذخایر موشک های تاد نیز که برای رهگیری موشک های مافوق صوت استفاده می شود استفاده کرده اند. این مسئله تأثیر منفی زیادی دارد. تولید موشک های گران قیمت زمان بر است و سه تا چهار سال برای یک موشک وقت صرف می شود.

وی ادامه داد: در یک جنگ یک ماهه دست کم یک رادار موشک های تاد منهدم شد که بر راهبرد دفاعی منطقه تأثیر گذاشت.

جبور گفت: در خصوص راهبرد آمریکا باید بگویم که چین هدف نخست این کشور است. آمریکا می خواهد چین را مهار کرده و جلوی آن را در برابر تایوان بگیرد.