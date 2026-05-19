اتحادیه اروپا متحدان روسیه را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوراکتیو، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کشورهای در حال توسعه‌ای را که از روسیه حمایت ‌کنند، به محرومیت از کمک‌های این اتحادیه تهدید کرد.

تنش ها بین روسیه و اتحادیه اروپا روبه افزایش است. دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت که مسکو هیچ علاقه و تمایلی از سوی این سازمان برای آغاز گفتگو درباره امنیت اروپا مشاهده نمی‌کند.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. مسکو، بروکسل را مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین می داند.