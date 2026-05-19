  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۳۱۵ پهپاد اوکراینی

مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۳۱۵ پهپاد اوکراینی

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تهاجم ۳۱۵ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۱۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، نووگورود، اوریول، پسکوف، ریازان، روستوف، اسمولنسک، تامبوف، تور، تولا، یاروسلاول، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده اند.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

کد مطلب 6834391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها