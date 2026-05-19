مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۳۱۵ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۱۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، نووگورود، اوریول، پسکوف، ریازان، روستوف، اسمولنسک، تامبوف، تور، تولا، یاروسلاول، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده اند.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.