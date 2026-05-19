زورآوند: موج جدید غبار و رگبارهای بهاری در راه کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان طی روزهای پایانی هفته اظهار کرد: هوای استان امروز قسمتی ابری و در برخی نقاط با غبار رقیق همراه خواهد بود که در بعضی ساعات با وزش باد و رشد ابر نیز همراه می‌شود.

وی افزود: این شرایط ناپایدار، بارش‌هایی را نیز غالباً به شکل رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق در پی خواهد داشت که این بارش‌ها عمدتاً برای نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به نوسانات غلظت ریزگردها در روز جاری تصریح کرد: شایان ذکر است که طی ساعاتی از بعدازظهر امروز، ممکن است غلظت غبار، به‌ویژه در مناطق مرزی استان افزایش یابد؛ اما از اواخر وقت، شاهد کاهش غبار و خروج تدریجی آن از جو استان خواهیم بود.

زورآوند در ادامه به بررسی نقشه‌های هواشناسی برای روزهای آینده پرداخت و بیان کرد: در روز چهارشنبه (فردا) پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت؛ اما در روز پنجشنبه، تشدید میدان‌های باد جنوبی، مجدداً شرایط را برای تشکیل توفان‌های گردوخاک در منطقه و نفوذ غبار ناشی از این توفان‌ها به جو استان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه غبار ورودی به استان در اوایل روز جمعه در نیمه غربی و مناطق مرزی از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود، اضافه کرد: احتمال اینکه طی ساعاتی از روز پنجشنبه نیز شاهد رگبارهای پراکنده بهاری در مناطق کوهستانی استان باشیم، چندان دور از انتظار نمی‌باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان در خصوص وضعیت دمایی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، متوسط دمای هوا تا پایان هفته جاری در اغلب نقاط استان تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً ثابتی را تجربه خواهیم کرد.