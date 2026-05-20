علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی اظهار کرد: عبور موجی کوتاه و ناپایدار در روز پنجشنبه، سبب افزایش ابر، تشدید وزش باد و ناپایداری جوی در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: این شرایط بار دیگر زمینه شکلگیری گردوخاک در منطقه و نفوذ غبار به جو استان را فراهم میکند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشبینی میشود غبار از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط روز جمعه، بهویژه در نیمه غربی استان و مناطق مرزی، نمود و غلظت بیشتری داشته باشد.
زورآوند ادامه داد: علاوه بر وزش باد و گردوغبار، احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق نیز طی ساعاتی از روز پنجشنبه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: این بارشها بیشتر در نواحی شمالی و مناطق کوهستانی استان قابل انتظار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: از روز شنبه با تضعیف شرایط ناپایدار، پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود.
زورآوند در پایان با اشاره به روند تغییرات دمایی استان افزود: میانگین دمای هوا امروز و فردا به شکل نسبی افزایش مییابد، دمای هوا در روز جمعه تغییر محسوسی نخواهد داشت و از شنبه و یکشنبه روند افزایش تدریجی دما در استان آغاز میشود.
