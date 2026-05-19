۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

هشدار نارنجی هواشناسی در گلستان؛ احتمال تگرگ و طغیان رودخانه‌ها است

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان از صدور هشدار سطح نارنجی در استان خبر داد و گفت: از بامداد چهارشنبه با فعالیت سامانه ناپایدار احتمال آبگرفتگی معابر پیش‌بینی می‌شود.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از بامداد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، فعالیت سامانه ناپایدار در استان تشدید خواهد شد.

وی افزود: پیامد این سامانه، وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق پراکنده، احتمال ریزش تگرگ، مه‌آلود شدن برخی مناطق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهد بود که تا عصر همان روز ادامه دارد.

کمالی با بیان اینکه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی بیشترین تأثیر را از این سامانه می‌پذیرند، گفت: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خطر برخورد صاعقه و احتمال خسارت به بخش کشاورزی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم استحکام سازه‌ها و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم تأکید کرد و افزود: اطلاعیه‌های بعدی متناسب با تغییرات شرایط جوی صادر خواهد شد.

کد مطلب 6835111

