امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از بامداد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، فعالیت سامانه ناپایدار در استان تشدید خواهد شد.

وی افزود: پیامد این سامانه، وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق پراکنده، احتمال ریزش تگرگ، مه‌آلود شدن برخی مناطق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهد بود که تا عصر همان روز ادامه دارد.

کمالی با بیان اینکه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی بیشترین تأثیر را از این سامانه می‌پذیرند، گفت: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خطر برخورد صاعقه و احتمال خسارت به بخش کشاورزی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم استحکام سازه‌ها و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم تأکید کرد و افزود: اطلاعیه‌های بعدی متناسب با تغییرات شرایط جوی صادر خواهد شد.