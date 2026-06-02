افزایش نسبی دمای هوا در کرمانشاه تا پایان هفته

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه طی امروز و فردا به صورت قسمتی تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر در سطح استان رخ خواهد داد.

وی افزود: شرایط جوی حاکم بر استان ممکن است در طول امروز زمینه وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده را به ویژه در مناطق کوهستانی فراهم کند، هرچند این بارش‌ها گسترده و قابل توجه نخواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین از اواخر وقت روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، احتمال نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نواحی مرزی استان وجود دارد که می‌تواند به طور موقت کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

زورآوند با اشاره به شرایط جوی روزهای پایانی هفته گفت: پس از عبور این سامانه، از ظهر پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده، پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و جو نسبتاً پایداری بر منطقه حاکم خواهد بود.

وی در ادامه درباره روند تغییرات دمایی نیز بیان کرد: میانگین دمای هوا طی امروز و فردا به صورت نسبی افزایش می‌یابد، اما از روز پنجشنبه تا شنبه تغییر محسوسی در دمای استان رخ نخواهد داد و شرایط دمایی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.