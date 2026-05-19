۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

درویشی: نگهداری۱۵۰۰سالمند و معلول در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ سالمند و فرد دارای معلولیت در مراکز شبانه‌روزی تحت نظارت حوزه توانبخشی بهزیستی این استان نگهداری می‌شوند.

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست اخیر خود با جمعی از مدیران مراکز شبانه‌روزی تحت نظارت حوزه امور توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه اظهار کرد: این نشست با هدف هم‌اندیشی، بیان دغدغه‌ها و بررسی چالش‌های موجود در اداره مراکز نگهداری برگزار شد تا راهکارهای مناسبی برای ارتقای خدمات اتخاذ شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از زحمات پرسنل و کیفیت مطلوب خدمات ارائه‌شده در مراکز شبانه‌روزی، افزود: بدون شک، مدیران و کارکنان این مراکز بازوان توانمند سازمان بهزیستی هستند و توجه به مسائل و رفع مشکلات مراکز نگهداریِ حوزه توانبخشی، همواره در صدر اولویت‌های کاری مدیریت بهزیستی استان قرار دارد.

وی در ادامه با ارائه آماری از مددجویان تحت پوشش تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ سالمند و همچنین افرادی با معلولیت‌های مختلف از جمله اعصاب و روان، جسمی-حرکتی و ذهنی، به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز تحت نظارت حوزه توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه حضور دارند و خدمات مراقبتی و درمانی لازم را دریافت می‌کنند.

درویشی همچنین به نقش کلیدی و اثرگذار سازمان بهزیستی در سالم‌سازی فضای شهری اشاره کرد و گفت: فرآیندهای جمع‌آوری، درمان، توانبخشی، توانمندسازی، نگهداری و صیانت از بیماران اعصاب و روان، افراد مجهول‌الهویه و معتادان متجاهر از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و اجرای دقیق آن‌ها از رسالت‌های اصلی و مهم سازمان بهزیستی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از این مراکز مراقبتی خاطرنشان کرد: طی نشست‌های متعدد، رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادهایی همچون جمعیت هلال‌احمر، سازمان جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد برکت انجام شده است. این پیگیری‌ها به‌منظور پشتیبانی و حمایت مستمر از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی برای رفع مسائلی از قبیل تأمین تغذیه، دارو، منابع مالی و سایر نیازمندی‌های آن‌ها صورت گرفته و این روند حمایتی همچنان با جدیت ادامه دارد.

