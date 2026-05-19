مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست اخیر خود با جمعی از مدیران مراکز شبانه‌روزی تحت نظارت حوزه امور توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه اظهار کرد: این نشست با هدف هم‌اندیشی، بیان دغدغه‌ها و بررسی چالش‌های موجود در اداره مراکز نگهداری برگزار شد تا راهکارهای مناسبی برای ارتقای خدمات اتخاذ شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از زحمات پرسنل و کیفیت مطلوب خدمات ارائه‌شده در مراکز شبانه‌روزی، افزود: بدون شک، مدیران و کارکنان این مراکز بازوان توانمند سازمان بهزیستی هستند و توجه به مسائل و رفع مشکلات مراکز نگهداریِ حوزه توانبخشی، همواره در صدر اولویت‌های کاری مدیریت بهزیستی استان قرار دارد.

وی در ادامه با ارائه آماری از مددجویان تحت پوشش تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ سالمند و همچنین افرادی با معلولیت‌های مختلف از جمله اعصاب و روان، جسمی-حرکتی و ذهنی، به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز تحت نظارت حوزه توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه حضور دارند و خدمات مراقبتی و درمانی لازم را دریافت می‌کنند.

درویشی همچنین به نقش کلیدی و اثرگذار سازمان بهزیستی در سالم‌سازی فضای شهری اشاره کرد و گفت: فرآیندهای جمع‌آوری، درمان، توانبخشی، توانمندسازی، نگهداری و صیانت از بیماران اعصاب و روان، افراد مجهول‌الهویه و معتادان متجاهر از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و اجرای دقیق آن‌ها از رسالت‌های اصلی و مهم سازمان بهزیستی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از این مراکز مراقبتی خاطرنشان کرد: طی نشست‌های متعدد، رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادهایی همچون جمعیت هلال‌احمر، سازمان جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد برکت انجام شده است. این پیگیری‌ها به‌منظور پشتیبانی و حمایت مستمر از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی برای رفع مسائلی از قبیل تأمین تغذیه، دارو، منابع مالی و سایر نیازمندی‌های آن‌ها صورت گرفته و این روند حمایتی همچنان با جدیت ادامه دارد.