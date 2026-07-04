مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: فلسفه فعالیت بهزیستی تنها ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه ایجاد فرصت برای توانمندسازی افراد و حفظ کرامت انسانی است تا هیچ فردی به دلیل شرایطی مانند معلولیت، فقر یا بی‌سرپرستی از حضور مؤثر در جامعه محروم نماند.

وی با بیان اینکه شعار هفته بهزیستی امسال «بهزیستی، کنار مردم» انتخاب شده است، افزود: برنامه‌های این هفته از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه در سراسر استان برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و خدماتی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و مأموریت‌های سازمان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از افتتاح طرح‌های مختلف، دیدار با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان مرتبط با مجموعه بهزیستی، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با علما، ائمه جمعه و مسئولان استان و همچنین حضور در نماز جمعه برای تشریح خدمات سازمان به عنوان بخشی از برنامه‌های هفته بهزیستی نام برد.

درویشی ادامه داد: برگزاری نشست خبری، تورهای رسانه‌ای، نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز غیردولتی و مؤسسات خیریه، تولید محتوای رسانه‌ای و انتشار روایت‌های موفق از افراد توانمند شده و معرفی خدمات تخصصی سازمان نیز در این هفته دنبال خواهد شد.

وی اظهار کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی، میزهای خدمت، ارائه خدمات مشاوره‌ای و توانبخشی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، تجلیل از کارکنان، خیران، مراکز غیردولتی و فعالان حوزه رفاه اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، گروه‌های جهادی و خیران برای توسعه خدمات از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است، گفت: توانمندسازی افراد تحت پوشش علاوه بر افزایش استقلال و عزت‌نفس آنان، زمینه حضور فعال‌تر این افراد در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.