راضیه تجار مدیرعامل انجمن قلم ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن قلم ایران، برگزار شد و طی آن، مصوبات ذیل صورت گرفت:

۱. به اتفاق سایر آرا، محسن پرویز، به عنوان رئیس هیات‌مدیره برگزیده شد. وی رزمنده دوران دفاع‌ مقدس، از مؤسسان و اعضای هیئت امنای انجمن قلم ایران از بدو تأسیس این تشکل در ۲۷ سال پیش تاکنون، چندین دوره عضو هیئت مدیره انجمن در مقام خزانه‌دار، نایب رئیس و رئیس، پزشک متخصص فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد این دانشگاه، معاون فرهنگی اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نویسنده و منتقد ادبی، و دبیر یا داور جشنواره‌های متعدد معتبر ادبی بوده است.

۲. با اکثریت مطلق آرا، سیداحمد میرزاده، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انتخاب شد. وی دارای دکترای ادبیات از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع) ، شاعر، و مدرس ادبیات کودک و نوجوان، دبیر چند جشنواره معتبر ادبی، و چند دوره عضو هیئت مدیره انجمن قلم، در مقام نایب رئیس یا عضو بوده است.

۳. به اتفاق آرا، مریم مقانی، منتقد ادبی، نویسنده و مدرس داستان، فیلمنامه‌نویس، و داور جشنواره‌های ادبی و دبیر اسبق جشنواره قلم زرین، به عنوان منشی هیات‌مدیره انتخاب شد.

محمدرضا سرشار، با وجود اصرار بقیه اعضا، نامزدی ریاست هیئت مدیره را نپذیرفت و قرار شد در جایگاه «مدیر مسئول» همچون گذشته ناظر رفتار رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و یاری رسان ایشان در موارد لازم باشد.

۴. مقرر شد تا پایان تابستان سال جاری، هر دو هفته یک‌بار، جلسات عادی هیئت مدیره برگزار شود. در فصول پاییز و زمستان، زمان برگزاری این جلسات متناسب با فصل، می‌تواند تغییر کند.

۵. با توجه به تلاقی ۱۴ تیر امسال با ایام وداع با پیکر مطهر امام و قائد شهید انقلاب، برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره قلم زرین، تا اطلاع ثانوی به تأخیر می‌افتد.

همچنین به اتفاق آرا، راضیه تجار، نویسنده پیشکسوت، از نخستین اعضای هیئت مدیره، هیئت مؤسس و هیئت امنای فعلی، از بدو تأسیس انجمن تاکنون، دبیر و رئیس اسبق هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل انجمن برگزیده شد.