به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با حوزه بازی و با هدف توانمندسازی، حمایت و ارتقای جایگاه حرفه‌ای استریمرها در زیست‌بوم بازی کشور، فرآیند ثبت‌نام، ارزیابی و سطح‌بندی استریمرها در سامانه همگرا را آغاز می‌کند.

این اقدام با هدف ایجاد سازوکاری منظم، شفاف و قابل استناد برای شناخت ظرفیت‌های رسانه‌ای استریمرها، توسعه همکاری میان فعالان صنعت بازی و فراهم‌سازی فرصت‌های جدید برای فعالیت حرفه‌ای آنها انجام می‌شود.

به همین منظور، معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از استریمرها دعوت کرده است که برای ثبت‌نام در سامانه همگرا به منظور نیازسنجی خدمات ، ارزیابی و شناسایی ظرفیت‌های حرفه‌ای، نسبت به تکمیل اطلاعات خود در این سامانه اقدام نمایند.

استریمرها می‌توانند با مراجعه به صفحه نقش‌های زیست‌بوم بازی و با انتخاب نقش استریمر در سامانه همگرا مشخصات خود را ثبت کنند.

گفتنی است در آینده نزدیک یک رویداد/کارگاه تخصصی نیز برای این گروه برگزار خواهد شد که زمان و جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.