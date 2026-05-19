ماهواره رصد آب و هوای فضایی چین و اروپا به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت که دوشنبه شب انجام شد، فضاپیمای SMILE سوار بر یک موشک «وگا سی» از بندر فضایی اروپا واقع در گینه فرانسوی در ساعت ۳:۵۳ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد. در این ماموریت همه چیز طبق برنامه پیش رفت و موشک سه قسمتی «وگا سی» فضاپیمای SMILE را حدود ۵۶ دقیقه پس پرتاب را در یک مدار دایره وارد در ارتفاع ۷۰۷ کیلومتری زمین قرار داد.

SMILE از چهار ابزار علمی برای مطالعه آنکه زمین چگونه تحت تاثیر بادهای خورشیدی یا جریان هایی از ذرات باردار که به طور مداوم از خورشید شارژ می شوند، قرار می گیرد، استفاده می کند.

مقامات سازمان فضایی اروپا در توصیف این ماموریت نوشته اند: SMILE با انجام این کار ادراک ما از طوفان های خورشیدی، طوفان های جئو مغناطیسی و علوم آب و هوای فضایی را بهبود می بخشد.

آکادمی علوم چین مسئولیت پلتفرم ماهواره ای SMILE، عملیات های فضاپیما و سه مورد از چهار ابزار علمی آن را برعهده دارد. سازمان فضایی اروپا ماژول حمل بار SMILE، دیگر ابزار علمی این فضاپیما، موشک، فرایند سرهم بندی و آزمایش یکپارچه سازی و خدمات را فراهم کرد.

البته این ابزار هنوز قادر به انجام فعالیت های علمی نیست و طی ۲۵ روز آینده ۱۱ احتراق موتور انجام می دهد، مدارش را به یک مدار بیضی شکل در ارتفاع ۱۲۱ هزار کیلومتری بالای قطب شمال و پنج هزار کیلومتری بالای قطب جنوب تغییر می دهد.

پس از آن تیم ماموریت چند کنترل را انجام می دهند تا تضمین شود SMILE و ابزارهای آن به طور متناسب کار می کنند.