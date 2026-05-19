به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: وقتی در میان شلوغیهای شهر، چشممان به جملهای از یک وصیتنامه میافتد، انگار ترمز دستی ذهنمان کشیده میشود، زمان متوقف میشود و کسی از ابدیت با ما سخن میگوید. وصیتنامه شهدا، درست در همین نقطه است که فراتر از یک متن ساده یا یک یادگاری خانوادگی، نقش یک «رسانه» تمامعیار را بازی میکند؛ رسانهای بیبدیل، بدون پارازیت و بدون محدودیت زمانی که از دهه ۶۰ تا امروز، از خاکریزهای تفتیده شلمچه تا ویرانههای حلب و همین خیابانهای تهران، پیام خود را با بالاترین وضوح ممکن مخابره میکند و هرگز منقضی نمیشود.
رسانهای فراتر از تئوریهای ارتباطات و معادلات بشری
وقتی در دنیای مدرن از واژه «رسانه» حرف میزنیم، ناخودآگاه ذهنمان به سمت تلویزیونهای غولپیکر، روزنامههای کثیرالانتشار، پلتفرمهای دیجیتال، ماهوارهها و شبکههای اجتماعی کشیده میشود. در تمام تئوریهای کلاسیک و مدرن ارتباطات، یک فرستنده، یک پیام و یک گیرنده وجود دارد و البته همیشه پارازیتها و نویزهایی هستند که ممکن است پیام را در مسیر مخدوش کنند یا گیرنده را به اشتباه بیندازند. اما وصیتنامه شهدا، تمام این معادلات پیچیده رسانهای را با سادگی خود بر هم میزند.
در این رسانه خاص، فرستنده کسی است که در آستانه ترک این جهان قرار دارد و دیگر هیچ وابستگی به تایید یا تکذیب مخاطب ندارد. پیام او، خالصترین باورها و عصاره تمام زندگی اوست و گیرنده، نه فقط همرزمان یا خانواده، بلکه تمام نسلهای آینده در بستر تاریخ هستند. آنچه این رسانه را از تمام ابزارهای ارتباطی بشر متمایز میکند، مسئله «اعتبار منبع» است. در رسانههای عادی، گوینده با کلمات، تصاویر یا استدلالها سعی در اقناع مخاطب دارد، اما نویسنده این خطوط، برای اثبات حقانیت کلماتش، جان خود را به عنوان بزرگترین سرمایه هستی پای کار آورده است.
وقتی در متون به جا مانده از شهدای دلاور دهه ۶۰ مانند شهید محمدحسن شصتپاره، شهید حسین هادی یا شهید محمدهادی فضلی دقیق میشویم، میبینیم که کلمات آنها از چنان خلوص، صلابت و شفافیتی برخوردارند که هیچ گذر زمانی نتوانسته غباری بر آنها بنشاند. این رسانه برای انتقال پیام خود نیازی به پهنای باند اینترنت، سرورهای قدرتمند یا الگوریتمهای پیچیده هوش مصنوعی ندارد؛ پهنای باند آن، فطرت بیدار انسانهاست.
خط اتصال نامرئی؛ از کانالهای شلمچه تا ویرانههای حلب
یکی از شگفتانگیزترین و قابل تاملترین ویژگیهای این رسانه، پیوستگی معنایی و بیزمانی مطلق آن است. اگر نام نویسنده، تاریخ نگارش و مکان شهادت را از روی وصیتنامهها پاک کنیم، به سختی میتوان تشخیص داد که این متن در سال ۱۳۶۵ در شب پرالتهاب عملیات کربلای ۵ نوشته شده یا در سال ۱۳۹۵ در دل بحرانهای خاورمیانه و حوالی حلب سوریه. برای درک این خط اتصال شگرف، کافی است وصایای شهدای دهههای مختلف را با نگاهی تحلیلی کنار هم بگذاریم.
در دهه ۶۰، شهیدی چون علی زارعی در وصیتنامه خود با ارجاع به سیره ائمه اطهار، بهویژه مقاومت و پیامرسانی امام سجاد (ع)، خط فکری خود را مشخص میکند و از لزوم ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق سخن میگوید. او در دل جنگ تحمیلی، با ادبیاتی سرشار از یقین، از آرمانهایی میگوید که فراتر از خاک و جغرافیاست. دههها بعد، جوانی متولد سال ۱۳۷۰ به نام شهید سجاد زبرجدیسهراب، که روزهای پرالتهاب جنگ تحمیلی را هرگز به چشم ندیده و در عصر اینترنت، دهکده جهانی و بمباران فرهنگی بزرگ شده است، پیش از شهادت در سال ۱۳۹۵ در حلب سوریه، دقیقا روی همان فرکانس و با همان عمق معنایی با جامعه خود سخن میگوید.
چگونه ممکن است دو نسل با فاصلهای ۳۰ ساله، با تجربههای زیسته کاملا متفاوت و در دو جغرافیای کاملا مجزا، خروجی رسانهای تا این حد یکسان و همنوا داشته باشند؟ پاسخ این معمای رسانهای، در ثبات ارزشهایی است که این متون روی آنها بنا شدهاند. دگرخواهی، ایثار، اتصال به منبع ابدی وحی، حقطلبی و گذشتن از جان خود برای امنیت و آرامش دیگران، مفاهیمی نیستند که با تغییر مد، پیشرفت تکنولوژی، تغییر دولتها یا نوسانات اقتصادی دستخوش تغییر شوند. اینها حقایق ثابتی هستند که در هر دورهای، انسانهای آزاده را به دور خود جمع میکنند.
روانشناسی کلمات آخر؛ عبور شجاعانه از حصار «من»
از منظر روانشناسی مرگ و مواجهه با پایان زندگی، لحظات پایانی عمر انسان، زمانی است که تمام نقابهای اجتماعی از چهره میافتند. انسان در آستانه مرگ قطعی، دیگر هیچ نیازی به تظاهر، مصلحتاندیشی، حفظ ظاهر یا جلب توجه دیگران ندارد. وصیتنامه شهدا، تجلی ناب و بیواسطه روانشناختی انسانی است که توانسته از مرزهای تنگ و تاریک «من» عبور کند و به وسعت بیکران «ما» برسد.آنها در کلمات آخر خود، برعکس انسانهای عادی که نگران اموال، داراییها و سهم خود از دنیا هستند، از سهم خود هیچ نمیگویند.
نگرانی آنها، سهم آیندگان از آزادی، کرامت انسانی، امنیت و دین است. این کلمات چون از عمیقترین و دستنیافتنیترین لایههای روانی یک انسان رها شده از تعلقات مادی سرچشمه میگیرند، بدون هیچ مقاومتی مستقیما بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب مینشینند. به همین دلیل است که خواندن این متون، حتی برای کسانی که از نظر فکری یا ایدئولوژیک فاصله زیادی با این جریانات دارند، تاثیرگذار، تکاندهنده و بیدارکننده است. این رسانه، مخاطب خود را از موضع بالا نصیحت نمیکند، او را سرزنش نمیکند، بلکه او را در برابر آینهای شفاف از انسانیت کامل قرار میدهد و او را به تفکری عمیق درباره معنای واقعی زندگی، هدف آفرینش و جایگاهش در جهان وامیدارد.
رسانهای بدون مرز زمان؛ از جنگ هشت ساله تا نبردهای مدرن و معاصر
اگر تصور کنیم کارکرد این رسانه شگرف تنها محدود به دهههای گذشته بوده و با پایان یافتن نبردهای کلاسیک دهه ۶۰ یا حتی نبردهای دفاع از حرم در اواسط دهه ۹۰ شمسی به پایان رسیده است، دچار خطای محاسباتی بزرگی شدهایم. وصیتنامه به عنوان سندی زنده از ایمان، مقاومت و بصیرت، در دل پیچیدهترین بحرانها و نبردهای معاصر از جمله رویاروییهای اخیر مقاومت و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همچنان زنده، پویا و تاثیرگذار است و خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد. به عنوان یک نمونه برجسته از این تکامل رسانهای و بهروزرسانی محتوایی، میتوان به مضامین مطرح شده در نگاه فرماندهانی چون سردار امیرعلی حاجیزاده اشاره کرد.
وقتی روح حاکم بر وصایا و پیامهای این نسل را بررسی میکنیم، متوجه میشویم که این رسانه چطور با حفظ اصالتها و اصول اولیه خود، با نیازهای استراتژیک روز هماهنگ شده است. در این تفکر، دغدغهها از سطح دفاع فیزیکی در خاکریزها، به سطح کلان تمدنسازی، جنگ شناختی و نبرد رسانهای ارتقا یافته است. آنجا که تاکید میشود: «بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه دهههای آینده و حکم ماموریت ملت بزرگ ایران، بهویژه جوانان کشور تلقی گردد... جوانان انقلابی باید همه سنگرهای عرصه خدمت را تصاحب کنند.»
این رویکرد نشان میدهد که وصیتنامه در ساختار فکری مقاومت، صرفا یک متن نوستالژیک برای گریستن و یادآوری گذشته نیست؛ بلکه یک رسانه کاملا «آیندهنگر»، پیشران و یک دستورالعمل عملیاتی برای پیشبرد اهداف جامعه است. تاکید بر حفظ بصیرت در میان غبار فتنهها، هوشیاری در عرصههای نوین اقتصاد و سیاست و ایستادگی با تکیه بر تجربه گرانبهای گذشته، ثابت میکند که کلمات این مجاهدان، در واقع نقشه راهی دقیق برای عبور از پیچیدهترین بحرانهای دوران معاصر است.
قطبنمایی برای آینده در عصر سرگشتگی
در روزگاری که رسانههای مدرن با بمباران بیوقفه اطلاعاتی، قدرت تمرکز، تفکر عمیق و توانایی تشخیص حق از باطل را از انسان معاصر گرفتهاند و جامعه را در گردابی از اخبار متناقض غرق کردهاند، وصیتنامه شهدا به عنوان یک رسانه جایگزین، اصیل و پادزهری قدرتمند عمل میکند. این رسانه، از شلمچه تا حلب و از نبردهای دفاع مقدس تا تقابلهای استراتژیک و پیچیده امروز، تنها یک پیام واحد را با فرکانسی ابدی مخابره میکند: بیداری، آگاهی و مسئولیتپذیری در قبال خود، جامعه و تاریخ.
ماندگاری خیرهکننده این رسانه به دلیل جوهر حقیقی آن است؛ جوهری که با خون نوشته شده، با اخلاص درآمیخته و با گذر زمان و تغییر نسلها هرگز رنگ نمیبازد. تا زمانی که انسان در جستوجوی معنا، تشنه حقیقت و نیازمند الگویی برای زیستن فداکارانه و شرافتمندانه است، این رسانه منقضی نخواهد شد. وصیتنامه شهدا، صرفا کلماتی جامانده در تونل زمان و متعلق به گذشته نیستند؛ آنها فانوسهایی همیشه روشن در مسیر تاریک آیندهاند که در هر پیچ خطرناک تاریخی، راه را از بیراهه نشان میدهند. در هیاهوی روزمره تهران، در میان بوق ماشینها و دغدغههای تمامنشدنی اقتصادی، شاید تنها چیزی که بتواند ما را ولو برای چند دقیقه به «تنظیمات کارخانه انسانیت» برگرداند و غبار از روحمان بشوید، خوانش دوباره همین سطرهای بیتکلف اما بینهایت عمیق باشد؛ کلماتی که شهادت، زمان و مرزها را دور زدند تا به دست ما برسند.
