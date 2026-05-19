تلفیق دانش بومی و دانشگاهی، کلید مدیریت بهتر مراتع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در مراسم گرامیداشت روز مرتع و مرتعداری ، افزود: استان زنجان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه مراتع و جنگل برخوردار است و مراتع این استان از مهمترین سرمایههای طبیعی و اقتصادی محسوب میشوند.
وی با اشاره به اهمیت مراتع در زندگی و معیشت بهرهبرداران، افزود: مراتع نقشهای متعددی در حفظ محیطزیست و توسعه پایدار دارند که از جمله آنها میتوان به مقابله با تغییرات اقلیمی، تثبیت خاک، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش و تأمین امنیت غذایی اشاره کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه مراتع استان حدود یک میلیون و ۷۵ هزار هکتار وسعت دارد، گفت: این مراتع در سه بخش قشلاقی، میانبند و ییلاقی تقسیمبندی شده و حدود ۳۰ هزار و ۶۷۵ خانوار بهرهبردار از این منابع طبیعی استفاده میکنند که معیشت آنها به طور مستقیم به مراتع وابسته است.
حسینی ادامه داد: برای استفاده از این مراتع تاکنون یک هزار و ۴۴۲ فقره پروانه چرای دام صادر شده و همچنین حدود ۶۰ درصد از مراتع استان دارای طرحهای مرتعداری هستند که این موضوع نشاندهنده توجه به مدیریت اصولی و برنامهمحور این عرصههاست.
وی تأکید کرد: اداره منابع طبیعی مالک مراتع و اراضی نیست، بلکه امانتدار این سرمایههای ملی است و حفاظت از منابع طبیعی وظیفهای شرعی، قانونی و اجتماعی برای همه آحاد جامعه به شمار میرود.
برگزاری رزمایش مقابله با آتشسوزی در مراتع
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از برگزاری رزمایش آتش نشانی با هدف افزایش آمادگی نیروهای حفاظت از منابع طبیعی زنجان در مراتع خبر داد.
سرهنگ عباس عباسی در این مراسم با اشاره به اهمیت صیانت از عرصههای طبیعی اظهار داشت: وسعت مراتع استان زنجان یک میلیون و ۷۵ هزار هکتار و وسعت جنگلهای استان ۷۳ هزار هکتار است که این گستره وسیع، ضرورت آمادگی مستمر نیروهای حفاظتی و مشارکت عمومی را دوچندان میکند.
وی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۱۱۶ مورد آتشسوزی در مراتع سراسر استان به وقوع پیوست که بخش عمدهای از این حوادث با تلاش نیروهای یگان حفاظت و همکاری دستگاههای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
عباسی با اشاره به عوامل بروز آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی اضافه کرد: خطای انسانی، آتش زدن بقایای گیاهی و زراعی، افزایش دمای هوا، خشکسالی و بیاحتیاطی گردشگران و دامداران از مهمترین دلایل وقوع حریق در مراتع و جنگلها است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با آغاز فصل گرما و افزایش دمای هوا، احتمال وقوع آتشسوزی افزایش مییابد و کوچکترین سهلانگاری میتواند خسارات جبرانناپذیری به پوشش گیاهی و زیستگاههای طبیعی وارد کند.
