برگزاری جشنواره قرآن و عترت در نظام سلامت؛ ۱۲۰۰ نفر مهمان شاهرود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری ظهر سه شنبه در نشست خبری سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت وزارت بهداشت در محل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود این شهرستان را میزبان این رقابت ها معرفی کرد و ادامه داد: یک هزار و ۲۰۰ نفر برای حضور در این جشنواره ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه شاهرود به مدت ۱۵ روز میزبان این تعداد مهمان است، توضیح داد: وزرا، مسئولان ارشد بهداشت، جمعی از نخبگان، اساتید، دانشجویان و کارکنان در این رقابت ها حضور دارند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از تقسیم وظایف و امور این رقابت ها در ۱۱ استان کشور، اضافه کرد: انتخاب مسئولیت دانشگاه ها بر اساس ظرفیت های تخصصی و پیشینه آن ها انجام گرفته است.

باقری زمان برگزاری این رویداد را نیمه نخست شهریور ماه سال جاری همزمان با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت عنوان کرد و ادامه داد: رقابت نهایی به ویژه بخش های آوایی و مراسم تجلیل در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته تعریف شده است، اظهار داشت: این موضوع امکان حضور استعدادهای مختلف خانواده نظام سلامت را بیشتر فراهم خواهد ساخت.