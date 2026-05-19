کمک ۱.۷ همتی خیران به بهزیستی در «جنگ رمضان»؛ استان سمنان در صف اول

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قولی پور ظهر سه شنبه در مراسم اهدای ۳۲ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بهزیستی در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان خیران را پشتوانه بهزیستی دانست و ادامه داد: بدون حضور خیران امکان ارائه خدمات به جامعه هدف با چالش های جدی مواجه می شد.

وی از ثبت نام ۳۰۰ هزار داوطلب در جنگ رمضان برای کمک به جامعه هدف بهزیستی در کشور خبر داد و اضافه کرد: این آمار به خوبی گواه مشارکت های مردمی برای کمک رسانی هدفمند است.

دستیار رئیس سازمان بهزیستی از کمک ۱.۷ دهم همت خیران در جنگ رمضان تقدیر کرد و افزود: این اقدام اعتماد جامعه نیکوکاران به سازمان بهزیستی را نشان می‌دهد.

قولی پور صفر شدن لیست کودکان در انتظار ویلچر را دستاورد خوب استان سمنان برشمرد و توضیح داد: پوشش دادن تمامی کودکان پشت نوبتی در استان سمنان موفقیت ملی است.

وی از همراهی خیران و نیک اندیشان استان سمنان در تحقق اهداف این سازمان قدردانی کرد و افزود: این نماد همدلی و نشر انرژی مثبت در جامعه است به نحوی که می توان نام آن را سفیران حال خوب گذاشت که توانسته مردم و مسئولان را به نحو مطلوب همراه هم کند.