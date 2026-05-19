قشم -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان اعلام کرد که صدای انفجارهای شنیده شده ظهر امروز (سه‌شنبه) در جزیره قشم، ناشی از عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده متعلق به دشمن بوده است.