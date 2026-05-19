به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه صدای چند انفجار پیاپی در نقاط مختلف جزیره قشم شنیده شد که موجب نگرانی شهروندان شد.
احمد نفیسی در این رابطه اظهار کرد: صدای انفجارهای شنیده شده ظهر امروز در جزیره قشم مربوط به خنثیسازی مهمات عملنکرده دشمن است که توسط نیروهای متخصص انجام گرفت.
نفیسی افزود: این عملیات با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی و در منطقهای امن صورت پذیرفته است.
معاون استاندار هرمزگان از مردم جزیره قشم خواست به هیچ وجه نگران نباشند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است طی ساعات آینده نیز عملیات انهدام مهمات عمل نکرده ادامه داشته باشد.
