  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

صدای انفجارها در قشم ناشی از خنثی‌سازی مهمات ‌بود

صدای انفجارها در قشم ناشی از خنثی‌سازی مهمات ‌بود

قشم -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان اعلام کرد که صدای انفجارهای شنیده شده ظهر امروز (سه‌شنبه) در جزیره قشم، ناشی از عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده متعلق به دشمن بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه صدای چند انفجار پیاپی در نقاط مختلف جزیره قشم شنیده شد که موجب نگرانی شهروندان شد.

احمد نفیسی در این رابطه اظهار کرد: صدای انفجارهای شنیده شده ظهر امروز در جزیره قشم مربوط به خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن است که توسط نیروهای متخصص انجام گرفت.

نفیسی افزود: این عملیات با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و در منطقه‌ای امن صورت پذیرفته است.

معاون استاندار هرمزگان از مردم جزیره قشم خواست به هیچ وجه نگران نباشند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است طی ساعات آینده نیز عملیات انهدام مهمات عمل نکرده ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6834816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها