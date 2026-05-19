به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیات نابینایان و کم بینایان خوزستان اظهار کرد: برخی رشته ها ظرفیت هایی دارند که نابینایان و کم بینایان از جمله آن ها هستند و باید از این ظرفیت ها استفاده داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنین در کنار این ظرفیت ها باید از سایر ظرفیت های موجود، برای ورزش، ورزشکار، جامعه مخاطب اعم از داور، پیشکسوت و .. استفاده شود نه اینکه شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: اعضای مجمع این حق را دارند که چند ماه آینده پیگیر موضوعات مطرح شده در جلسه و انجام شدن یا نشدن آن باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه سال مالی گذشته بیش از 86 میلیارد تومان به هیئت ها کمک شده است، افزود: برخی از هیئت ها توانایی پرداخت هزینه های آب و برق خود را هم ندارند.

وی با تاکید بر اینکه خدمت به جامعه برای ما افتخار است، گفت: در قبال ورزش وظیفه داریم و روسا باید به تعهدات خود عمل کنند، برای جامعه مخاطب خود وقت بگذارند و آورده مالی داشته باشند به گونه ای که در عمل شاهد باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ضمن قدردانی از دیگر کاندید این مجمع اظهار کرد: باید از ظرفیت کاندید دیگر استفاده شود؛ اینجا محل رقابت است و اگر اعضا به این شخص رای ندادند به معنای دشمنی نیست.

بنی تمیم با اشاره به چالش های موجود در خوزستان، عنوان کرد: هنگامی که مشکلی ایجاد می شود نباید به دنبال زدن ریشه هم باشیم و این موارد باید قطع شود.

وی خطاب به رئیس هیئت اظهار کرد: به شرط اینکه حسن نیت فرد ثابت شود باید از ظرفیت آن استفاده شود؛ در جمع نابینا و کم بینا ظرفیت های خوبی بوده و وجود دارد که امیدارم به بهترین شکل ممکن استفاده شود.