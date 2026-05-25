خبرگزاری مهر - گروه جامعه: در شرایطی که کشور با بحران سالخوردگی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند، جوشش‌های مردمی و تشکل‌های خودجوش، جانی تازه به کالبد جامعه دمیده‌اند. یکی از این کنشگران فعال است که نه تنها در عرصه مدیریت کانون «مادران سرزمین آیندگان» نقش‌آفرینی می‌کند، بلکه خود به عنوان یک مادر شاغل و فعال اجتماعی که سه فرزند دارد، الگویی عینی از توازن میان مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی را ارائه داده است. او معتقد است مسیر جوانی ایران نه از راهروهای اداری، بلکه از دل محلات و با پیوند میان مادران آغاز می‌شود.

در همین راستا خبرنگار مهر با نازنین حداد فعال حوزه جمعیت، دبیر کانون مادران سرزمین آیندگان گفتگو داشته است.

آغاز راه؛ لبیک به نگرانی رهبری

حداد در تشریح چگونگی شکل‌گیری فعالیت‌های خود اظهار داشت: همه چیز از یک دغدغه عمیق شروع شد. وقتی شنیدیم که حضرت آقا فرمودند هرگاه به مسئله جمعیت فکر می‌کنند، لرزه بر اندامشان می‌افتد، نتوانستیم بی‌تفاوت بمانیم. این نگرانی شدید رهبری، محرک اصلی ما شد تا دور هم جمع شویم. ما کار را به صورت محلی و با تعداد کمی از دوستان شروع کردیم. هدف ما این بود که ویژگی "مادرانه" را که یکی از صفات بارز یاران آخرالزمانی امام زمان (عج) است، در میان خودمان و زنان محله نهادینه کنیم.

محله‌محوری؛ درمان تنهایی و سختی‌های مادری

دبیر کانون مادران سرزمین آیندگان با اشاره به دشواری‌های مسیر فرزندآوری گفت: ما می‌دانیم که فرزندآوری در دنیای امروز کار آسانی نیست؛ وقت‌گیر است، مسئولیت بالایی دارد و گاهی مادر تحت فشار قرار می‌گیرد. راهکار ما برای کاهش این فشار، ایجاد همبستگی میان مادران بود. ما محله به محله پیش رفتیم و دورهمی‌های هفتگی یا دو هفته یک‌بار را در مساجد و پارک‌ها راه‌اندازی کردیم. در این جلسات، مادران با هم صحبت می‌کنند، تجربیاتشان را به اشتراک می‌گذارند و هر کس هر مهارتی (از هنر تا ورزش) دارد به دیگران آموزش می‌دهد. بچه‌ها هم در کنار هم بازی می‌کنند و برنامه‌های مناسبتی داریم. این همدلی باعث می‌شود مادر دیگر احساس تنهایی نکند.

حمایت‌های عملی و بسته‌های سیسمونی

وی با بیان اینکه کانون از سال ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و یک سال است که موفق به اخذ مجوز شده، افزود: از زمانی که ساختار قانونی پیدا کردیم، توانستیم حمایت‌های مادی را هم به فعالیت‌های معنوی اضافه کنیم. از جمله این اقدامات، شناسایی مادران در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی و تهیه و اهدای "پک سیسمونی" و کمک‌هزینه‌های درمانی و معیشتی است تا دغدغه مالی مانع از چشیدن لذت مادری نشود.

مقابله با فرهنگ «فرزند، مانع خوشگذرانی» و پیشگیری از سقط جنین

حداد در بخش دیگری از این گفتگو به چالش‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با موجی روبرو هستیم که زوجین جوان می‌گویند می‌خواهیم چند سال اول زندگی را فقط "خوش بگذرانیم" و بچه را دست و پاگیر می‌دانند. ما در کانون، جلسات اقناعی و مشاوره‌ای برای این زوج‌ها داریم تا تبیین کنیم که فرزند نه تنها مانع رشد و نشاط نیست، بلکه خود عامل برکت و پویایی زندگی است. همچنین در حوزه حساس "سقط جنین" که از نظر احکام اسلامی و اخلاقی به شدت مورد انتقاد است، ورود کرده‌ایم و با مشاوره و حمایت‌های مالی و روانی، تلاش می‌کنیم از این اتفاق ناگوار جلوگیری کنیم.

مادری، مانع فعالیت اجتماعی نیست

وی که خود علاوه بر خانه‌داری و تربیت سه فرزند، در بخش دولتی شاغل است و فعالیت‌های جهادی گسترده‌ای دارد، در پایان تأکید کرد: من با زندگی شخصی خودم سعی کردم به اطرافیانم ثابت کنم که فرزندآوری مانع پیشرفت نیست. وقتی مادران دیگر می‌بینند که من با سه فرزند، هم در سنگر کار، هم در سنگر فعالیت اجتماعی و هم در سنگر خانواده حضور فعالی دارم، باور می‌کنند که می‌توان هم مادر خوبی بود و هم یک کنشگر مؤثر. ما در پویش "جان ایران" به دنبال همین هستیم؛ اینکه نشان دهیم هر تولد، یک جان تازه به پیکره وطن است.