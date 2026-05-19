ثبت نام ۴۴۳ هزار بازنشسته کشوری برای دریافت وام

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخی، با ارائه گزارشی از روند ثبت‌نام وام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری، اظهار داشت: از ابتدای آغاز فرآیند ثبت‌نام در ۲۴ اردیبهشت‌، ۴۴۳ هزار نفر از واجدین شرایط تقاضای وام ۷۵ میلیون تومانی خود را در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، افزود: بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی با توجه به بازه زمانی تعیین شده، می‌توانند بدون دغدغه و در کمال آرامش اقدام به ثبت‌نام کنند؛ چرا که ثبت‌نام در روزهای نخست هیچ‌گونه اولویت یا امتیازی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

شیخی در خصوص ظرفیت این تسهیلات در سال جاری افزود: برای سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۲۰ هزار فقره وام در نظر گرفته شده که پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضیان، در ۱۰ نوبت به حساب واجدین شرایط واریز خواهد شد.

مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: ثبت‌نام موفق در سامانه به منزله پرداخت قطعی وام نیست، بلکه تمامی درخواست‌ها پس از پایان مهلت مقرر، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس اولویت‌بندی و اعتبار تعیین شده، به واجدان شرایط اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: بازنشستگان می‌توانند نتایج و نوبت‌بندی‌های وام را پس از اتمام دوره ثبت نام و بررسی شرایط متقاضیان، در کانال اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی کشوری در پیام‌رسان بله به نشانی https://ble.ir/cspfnews۹۷ مشاهده کنند.