به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور، که به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی به یزد سفر کرده است، در دیدار با خانواده شهید محسن زارع با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: یکی از برکات این جنگ، فرو ریختن هیمنه آمریکا در جهان بود؛ جمهوری اسلامی ایران در قامت یک قدرت بزرگ ظاهر شد و بسیاری از کشورها دریافتند تصویری که سال‌ها از اقتدار آمریکا ترسیم شده بود، با واقعیت فاصله دارد. امروز شاهد تغییر رویکردها و مواضع کشورهای مختلف در قبال آمریکا هستیم.

وی این دستاوردها را حاصل رشادت نیروهای نظامی و پشتیبانی خانواده‌های شهدا دانست و افزود: این موفقیت‌ها بدون ایثار و فداکاری شهیدانی چون محسن زارع و همراهی و صبوری خانواده‌های آنان محقق نمی‌شد. همچنین هدایت‌ها و راهبری‌های امام شهید انقلاب اسلامی در سال‌های مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و تقویت توان دفاعی کشور داشت؛ به‌گونه‌ای که در مقاطع مختلف اجازه تضعیف این ظرفیت راهبردی داده نشد.

زارع‌پور با اشاره به تفاوت رویکرد دولت‌ها در قبال تقویت بنیه دفاعی کشور تصریح کرد: در برخی دوره‌ها، تقویت توان موشکی و دفاعی کشور با انتقادهایی همراه بود، اما حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و فضایی کشور در دولت شهید رئیسی با جدیت دنبال شد.

وی افزود: ایشان شخصاً در مراسم‌های مرتبط با رونمایی از دستاوردهای دفاعی و فضایی حضور می‌یافتند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت‌ها قرار می‌گرفتند.

وی با اشاره به بازدید شهید رئیسی از بخش‌های مرتبط با صنایع فضایی و موشکی گفت: پیش از برگزاری جلسه شورای عالی فضایی، شهید رئیسی برای دیدار با متخصصان حوزه پرتابگرها و صنایع موشکی حضور یافت تا از نزدیک از تلاش‌های آنان قدردانی کند. این حضور میدانی و حمایت‌های مستمر، موجب تقویت روحیه متخصصان و تسریع در پیشرفت‌های راهبردی کشور شد.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم همچنین با اشاره به برخی دشواری‌های گذشته در حوزه تأمین منابع برای پروژه‌های دفاعی افزود: در مقاطعی، محدودیت‌های مالی وجود داشت، اما با وجود همه مشکلات، مسیر توسعه توان دفاعی کشور متوقف نشد و با اهتمام و پیگیری مسئولان و متخصصان ادامه یافت.

زارع‌پور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران که روزگاری حتی در تأمین برخی تجهیزات اولیه دفاعی با محدودیت مواجه بود، امروز به جایگاهی رسیده که برخی قدرت‌های جهانی از دستاوردهای فناورانه و پهپادی آن الگوبرداری می‌کنند؛ جایگاهی که حاصل سال‌ها تلاش، مقاومت و نگاه راهبردی به تقویت توان ملی است.