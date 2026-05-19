محمد محمدزاده قانعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین سالگرد شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت اظهار کرد: این مراسم سه شنبه ساعت ۲۱ همزمان با تجمعات شبانه در میدان انقلاب شیروان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطر رییس جمهور شهید و شهدای خدمت برگزار میشود، افزود: از عموم مردم، مسئولان و اقشار مختلف دعوت میشود در این مراسم حضور یابند.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورایعالی فرهنگی، ۳۰ اردیبهشت، بهعنوان شهدای خدمت در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ براثر سانحه سقوط بالگرد در منطقه ورزقان، استان آذربایجان شرقی به شهادت رسید.
در این سانحه، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت وقت، آیتالله سید محمدعلی آل هاشم، امامجمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی نیز به شهادت رسیدند.
