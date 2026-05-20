به گزارش خبرنگار مهر، از مهمترین بخش های سازمان صداوسیما در جنگ تحمیلی دوم و سوم بخش خبری بود که هم با مخاطب بیشتری مواجه شد و هم رصد و نظارت جدی تری روی اخبار آن صورت گرفت. بخشی که در پی تجربه حمله به صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه نوعی مخاطره را هم برای خبرنگاران سازمان در محل کار به‌وجود می آورد.

حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما در حاشیه مراسم یادبود شهید لاریجانی در سخنان کوتاهی از تغییر رویکرد بخش خبری صداوسیما در جنگ اخیر و طرح خبرنگاری کوله‌پشتی سخن گفت. او همچنین به تلاش برای ساخت برنامه های متنوع تر گفتگومحور نیز اشاره کرد.

اجرای طرح خبرنگاری کوله‌پشتی

حسن عابدینی معاون سیاسی صداوسیما درباره مراقبت از خبرنگاران این سازمان و در عین حال پوشش اخبار جنگ رمضان به خبرنگار مهر بیان کرد: آمادگی شبکه خبر و معاونت سیاسی برای دوران دفاع در جنگ سوم تحمیلی بسیار بالا بود. یکی از طرح‌هایی که ما برای پوشش خبری اتفاقات و رویدادهای مرتبط با جنگ رمضان داشتیم تحت عنوان «بک‌پک ژورنالیزم» (خبرنگاری کوله‌پشتی) اجرایی شد که خدا را شکر در این مقطع دیدیم که بسیار جواب داد.

وی با اشاره به تلاش برای حفظ آنتن نیز گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا علیرغم هر تلاشی که انجام دادند، نتوانستند آنتن شبکه خبر را خاموش کند، این نشان می‌دهد که هم برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته بود و هم تلاش شد تا به گونه‌ای مسائل پدافندی مد نظر قرار گیرد.

برنامه هایی با موضوع دفاع و تحولات نظامی بیشترین مخاطب را داشت

معاون سیاسی صداوسیما در پاسخ به اینکه چقدر تلاش دارند تا از سلایق مختلف و متنوع برای برنامه‌های گفتگومحور در حمایت از ایران بهره بگیرند؟ اظهار کرد: حتما تلاش ما بر این است که همه افرادی که دغدغه ایران را دارند در برنامه ها حضور داشته باشند. در این مقطع موضوع دفاع و موضوع تحولات نظامی در اوج بوده است و طبعاً رویدادهایی که این مسئله را تحلیل کنند، بیشترین مخاطب را هم داشتند و دارند.

وی اضافه کرد: ممکن است در مقطعی موضوعات اقتصادی اولویت مخاطب باشد یا مسائل فرهنگی مورد توجه باشد، قاعدتا ما تلاش می‌کنیم که بر اساس درخواست مخاطب و آنچه مورد توجه او است برنامه‌ها را تهیه کنیم و حتی دیدگاه‌های مخاطبان را منتشر کنیم.

ثبت بیشترین بازدید شبکه خبر تا الان

عابدینی در پایان درباره آمار این شبکه و پربیننده شدن برنامه هایی چون «به وقت ایران» بیان کرد: میزان بازدیدها از شبکه خبر همانطور که در جنگ ۱۲ روزه افزایش داشت در این روزها هم بالا بود که به بیش از ۷۴ و نیم درصد می رسد. این رقمی است که نظرسنجی‌ها از مخاطب شبکه خبر نشان می دهد که هم مخاطب بالایی را برای شبکه ثبت کرد و بالاترین رقمی هم است که تا الان وجود داشته است.