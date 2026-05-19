«برای ایران» افتتاح شد؛ روشن شدن چراغی برای اهالی هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ «برای ایران» که دربرگیرنده‌ حدود ۳۰۰ تابلو نقاشی، نقاشی‌خط و مجسمه، در تعامل رو در رو با هنرمندان است، عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، در همه‌ فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

گالری‌های بهار، تابستان، پاییز، زمستان، میرمیران، ممیز و نامی -مجموعا هفت سالن تخصصی- میزبان این رویداد فرهنگی است؛ رویدادی که در دل خود، روایتی از تداوم خلاقیت در روزگار دشوار جنگ تحمیلی و پس از آن دارد.

«برای ایران» با هدف حمایت از هنرمندانی برگزار می‌شود که در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، ناگریز و ناگزیر با دشواری در تأمین هزینه‌های زندگی و همچنین مواد اولیه خلق اثر مواجه هستند. برگزارکنندگان تأکید دارند که این یاری، صرفا جنبه‌ی مادی ندارد، بلکه می‌خواهد انگیزه‌ خلق آثار ارزنده را در هنرمندان زنده نگه دارد.

از مجموع بیش از ۳۰۰ اثر ارائه شده در این رویداد هنری، حدود ۱۸۰ تابلو نقاشی، نزدیک به ۷۰ قطعه نقاشی‌خط و بیش از ۵۰ مجسمه در اندازه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید.

مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به عنوان برگزارکننده اصلی، مدیریت اجرایی این رویداد را بر عهده دارد. این مؤسسه که پیشتر بیشتر فعالیت‌های خود را در قالب حمایت از رویدادهای دیگر نهادها دنبال می‌کرد، نمایشگاه «برای ایران» را تجربه همکاری مستقیم و رو در رو با جامعه هنرمندان معرفی کرده است که پس از این نیز با تمرکز بر سایر رشته‌های هنرهای تجسمی ادامه می‌دهد.

انجمن‌های نقاشان معاصر و مجسمه‌سازان و نیز جمعی از گالری‌های مستقل هنری ایران، با خانه هنرمندان ایران، مؤسسه را در اجرای این پروژه همراهی کرده‌اند و عواید حاصل از فروش آثار، به هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه ارایه شده تعلق می‌گیرد.

بر اساس لیبل‌های نصب‌شده بر دیوارها و کنار مجسمه‌ها، قیمت آثار حاضر در نمایشگاه از چهار میلیون تومان تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود. این گستردگی چشمگیر، نشان از حضور هنرمندانی با سطوح مختلف حرفه‌ای و اقتصادی دارد. در همان ساعات نخست افتتاحیه، چندین تابلو به فروش رسید و خبر آن به سرعت در میان حاضران پیچید. هر چند هنوز رقم دقیق فروش در روز افتتاحیه اعلام نشده، اما شواهد میدانی حاکی از استقبال نسبتا خوب از آثار با قیمت‌های میانی بود. در میان آثار به نمایش درآمده، تابلوها و مجسمه‌هایی نیز از هنرمندانی دیده می‌شد که دیگر در میان ما نیستند؛ آثاری که یاد و خاطره آن‌ها را در این روزهای دشوار زنده نگه داشته است.

برخلاف بسیاری از نمایشگاه‌ها که ورک‌شاپ‌ها در اتاق‌های بسته و جداگانه برگزار می‌شود، در این رویداد هنرمندان دعوت شده بودند تا پای میزهای کار بنشینند و در معرض دید عموم، فرآیند خلق اثر را از نزدیک نشان دهند. جمعیت زیادی در اطراف هر یک از این هنرمندان حلقه زده بودند و با شوق و کنجکاوی، حرکت قلم موها و شکل گرفتن خطوط و رنگ‌ها را دنبال می‌کردند. برخی از بازدیدکنندگان نوجوان، دفترچه طراحی کوچکی به همراه داشتند و سعی می‌کردند تکنیک‌های هنرمندان را تقلید کنند. این تعامل زنده میان خالق اثر و مخاطب، فضایی صمیمی و آموزشی ایجاد کرده بود که در کمتر نمایشگاهی دیده می‌شود.

در روز نخست افتتاحیه، کیارش یعقوبی، پیمان پیروی، عباس سیف‌آبادی و آنیتا اشرفی در این ورک‌شاپ‌ها حضور داشتند و به خلق اثر مشغول بودند. کیارش یعقوبی بر روی یک تابلو با تکنیک ترکیبی کار می‌کرد و پیمان پیروی نیز به طراحی نقشه ایران پرداخته بود. عباس سیف‌آبادی اثری با عنوان ایران حرم است و آنیتا اشرفی نیز تصویر تنگه هرمز را کشید و در کنار هم، به پرسش‌های علاقه‌مندان پاسخ می‌دادند و نکات فنی را توضیح می‌دادند.

برنامه این ورک‌شاپ‌ها برای روزهای آینده هم ادامه دارد. در روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت، غلامحسین الطافی، پریسا دارابی و مژده میرپنج در همین فضاها حضور خواهند یافت. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پیش‌بینی می‌شود این جلسه به دلیل تعطیلات پایان هفته، شلوغ‌ترین روز ورک‌شاپ باشد. در روز جمعه اول خرداد نیز حسین نوروزی، بهروز کیانی، اللهیار خوشبختی، باربد یزدانی و روح‌اله حسین زاده میهمان هنردوستان خواهند بود و به اجرای زنده نقاشی خط با رنگ روغن و طراحی خواهند پرداخت. تمامی این جلسات از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. شرکت‌کنندگان می‌توانند در هر یک از روزها، مستقیم به راهروهای اصلی خانه هنرمندان در مجاورت گالری‌های بهار و تابستان مراجعه کنند.

علاوه بر این جلسات منظم، برگزارکنندگان از احتمال برگزاری ورک‌شاپ‌های خودجوش و ناگهانی در روزهای دیگر نمایشگاه خبر داده‌اند. به گفته آن‌ها، گاهی هنرمندان مهمان به صورت بداهه در گوشه‌وکنار گالری‌ها مشغول طراحی می‌شوند که این بخش غیرمنتظره، از جذابیت‌های ویژه نمایشگاه محسوب می‌شود.

صادق پژمان مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در این مورد گفت: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه صرفا فروش آثار نبود. ما می‌خواستیم نشان دهیم که هنر در سخت‌ترین شرایط هم می‌تواند نفس بکشد. مؤسسه کمک برای نخستین بار مستقیما پای کار آمده و عواید فروش به هنرمندان پرداخت خواهد شد. هزینه‌های برگزاری را موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تقبل کرده‌است.

نمایشگاه «برای ایران» تا هشتم خرداد ۱۴۰۵ هر روز به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی، میزبان علاقه‌مندان است. ورود برای عموم آزاد است.