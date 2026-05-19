به گزارش خبرگزاری مهر محمد محسنی با اشاره به برگزاری پویش ویژه‌ جمع‌آوری بطری‌های آب معدنی، اظهار کرد: این پویش که به پیشنهاد امام جمعه شهرستان رودان طراحی شده است، به مدت یک هفته در سراسر شهرستان رودان برگزار خواهد شد.

وی در این خصوص افزود: مردم غیرتمند و حامی جبهه مقاومت می‌توانند با مشارکت گسترده در این حرکت خیرخواهانه، در حمایت از قهرمانان جبهه مقاومت سهیم شوند.

وی ادامه داد: این طرح با هدف تقویت همبستگی ملی و ارسال اقلام مورد نیاز به مقاصد مربوطه راه اندازی شده است.

فرماندار رودان با تشریح جزئیات مشارکت شهروندان، اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند بطری‌های جمع‌آوری شده را در محل برگزاری نماز جمعه و همچنین در محل تجمعات شبانه شهرستان تحویل دهند. مهلت این پویش تا پایان هفته جاری خواهد بود.