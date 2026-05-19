  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

آغاز پویش یک‌هفته‌ای جمع‌آوری بطری آب معدنی در حمایت از جبهه مقاومت

آغاز پویش یک‌هفته‌ای جمع‌آوری بطری آب معدنی در حمایت از جبهه مقاومت

رودان- فرماندار شهرستان رودان از آغاز پویش یک‌هفته‌ای جمع‌آوری بطری‌های آب معدنی جهت حمایت از جبهه مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد محسنی با اشاره به برگزاری پویش ویژه‌ جمع‌آوری بطری‌های آب معدنی، اظهار کرد: این پویش که به پیشنهاد امام جمعه شهرستان رودان طراحی شده است، به مدت یک هفته در سراسر شهرستان رودان برگزار خواهد شد.

وی در این خصوص افزود: مردم غیرتمند و حامی جبهه مقاومت می‌توانند با مشارکت گسترده در این حرکت خیرخواهانه، در حمایت از قهرمانان جبهه مقاومت سهیم شوند.

وی ادامه داد: این طرح با هدف تقویت همبستگی ملی و ارسال اقلام مورد نیاز به مقاصد مربوطه راه اندازی شده است.

فرماندار رودان با تشریح جزئیات مشارکت شهروندان، اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند بطری‌های جمع‌آوری شده را در محل برگزاری نماز جمعه و همچنین در محل تجمعات شبانه شهرستان تحویل دهند. مهلت این پویش تا پایان هفته جاری خواهد بود.

کد مطلب 6834904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها