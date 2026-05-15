به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه رودان ضمن تسلیت فرا رسیدن شهادت حضرت جوادالائمه علیه‌السلام، به تشریح ابعاد مختلف وفاداری ملت ایران به ولایت پرداخت و با اشاره به صفت «معدن الوفا» در صلوات خاصه امام نهم (ع) اظهار داشت: جامعه ایرانی امروز این صفت برجسته ایمانی را به خوبی آموخته است. ملت ما بهتر از امت زمتن پیامبر و ائمه (ع) پای ولایت ایستاده و وفاداری خود را در میدان جنگ نظامی و تجمعات خیابانی به زیبایی اثبات کرده‌اند.

خطیب جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: شهید رئیسی نصاب جدیدی را در مدیریت جهادی رقم زد و مدال افتخار ایشان، رضایت امام شهید (ره) از عملکردشان بود و این مهم است که انسان چنان خدمت کند که خشنودی ولی الهی را جلب کند.

حجت‌الاسلام بارانی با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، ازدواج آسان را کلید خوشبختی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختی در زندگی یعنی آرامش، احساس سعادت و امنیت؛ جشن‌های پرهزینه، اسراف، مهریه و جهیزیه سنگین هیچ‌کس را خوشبخت نمی‌کند و راه حل مشکلات حوزه ازدواج، بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی است.

وی با اشاره به مشارکت ده‌ها میلیونی ملت ایران در پویش «جانفدا» برای دفاع از کشور، تأکید کرد: دفاع از ایران بزرگ تنها به رزم در میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حضور پرشور در تجمعات خیابانی نیز از مصادیق بارز دفاع است که ملت ما در این عرصه تاریخ‌سازی کردند.

امام جمعه رودان ضمن اعلام پویش جدید «نذر آب» گفت: بر اساس مشورت صورت گرفته، این هفته را در رودان به پویش «هر رودانی یک آب معدنی» اختصاص داده‌ایم. امیدواریم در مرحله اول ۱۴ هزار بطری آب معدنی تهیه و به مناطق عملیاتی ارسال شود. این کار پیام همدلی و قدرشناسی از مجاهدت رزمندگان جانفدا را به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام بارانی صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و سوخت را از دیگر مصادیق پشتیبانی از جبهه مقاومت معرفی کرد و افزود: امروز کشور برای گذار از این پیچ تاریخی نیازمند همت جمعی ملت در صرفه‌جویی است. هر ایرانی با یک لیتر صرفه‌جویی در بنزین، سالیانه در ساخت یک پالایشگاه بزرگ مشارکت خواهد کرد.

وی با مقایسه مصرف برق در فصول مختلف، اظهار تأسف کرد: سرانه مصرف برق در کشور به دلایل مختلف بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. با صرفه‌جویی ده درصدی در بخش خانگی می‌توان به تأمین پایدار برق برای تولید، کشاورزی و مصارف خانگی کمک کرد.

خطیب جمعه رودان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در این شهرستان، خواستار تدبیر فوری مسئولان شد و گفت: متأسفانه برخی قوانین ملی بدون توجه به اقتضائات، امکانات و شرایط بومی مناطق تصویب می‌شود. مصداق بارز آن سهمیه‌بندی سوخت برای مناطق جنوبی است. سهمیه اندک بنزین برای مناطق گرمسیری جنوب کفاف نمی‌دهد و عدم وجود سیستم حمل‌ونقل عمومی مناسب و جایگاه CNG در شهرستان رودان، مشکلات را دوچندان کرده است.

حجت‌الاسلام بارانی ضمن تجلیل از پیگیری‌های استاندار هرمزگان برای اختصاص سهمیه بیشتر به استان، ابراز امیدواری کرد: استاندار هرمزگان با درک صحیح از وضعیت به این نتیجه رسیده‌اند و امیدواریم مسئولان در سطح ملی توجه دقیق و سریعی به این معضل داشته باشند.